Mengenal Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus yang Diubah Jadi Sirkuit MotoGP di Indonesia

AKHIR pekan ini, perhatian publik Indonesia akan tertuju ke Mandalika. Tepatnya, di Sirkuit Mandalika akan digelar MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez cs siap mengukir sejarah baru untuk jadi pemenang di balapan tersebut.

Mandalika sendiri merupakan salah satu kawasan pariwisata unggulan Indonesia yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kawasan ini dikenal memiliki keindahan alam berupa pantai berpasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang memukau.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, nama Mandalika semakin dikenal dunia berkat keberadaan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Sirkuit ini menjadi lokasi penyelenggaraan ajang balap motor MotoGP.

Pengembangan Mandalika menjadi kawasan pariwisata terpadu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Melalui penetapannya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Mandalika diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengandalkan sektor pariwisata, investasi, dan penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala internasional.

1. Mandalika Ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Kawasan ini memiliki luas sekitar 1.035,67 hektare dan dirancang untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Status KEK memberikan kerangka khusus bagi pengembangan investasi dan kegiatan usaha melalui dukungan kebijakan serta fasilitas yang berlaku. Dengan potensi alam yang dimiliki, Mandalika dinilai mampu menarik investor untuk membangun hotel, resor, fasilitas rekreasi, dan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata.

Bukan hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lombok dan wilayah Nusa Tenggara Barat.

2. Dari Kawasan Wisata Menjadi Tuan Rumah MotoGP

Salah satu langkah penting dalam pengembangan Mandalika adalah pembangunan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Kehadiran sirkuit ini merupakan bagian dari strategi untuk mengembangkan pariwisata olahraga atau sports tourism di Indonesia.

Pembangunan sirkuit dimulai pada 2020 dan diresmikan pada November 2021. Setelah itu, Mandalika menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan balap internasional, termasuk World Superbike dan MotoGP.

MotoGP Indonesia pertama kali digelar di Sirkuit Mandalika pada 2022. Penyelenggaraan ajang tersebut membawa nama Mandalika ke panggung internasional sekaligus memperkenalkan Lombok kepada penggemar olahraga otomotif dari berbagai negara.

Perlu dipahami bahwa Mandalika tidak seluruhnya diubah menjadi sirkuit. Sirkuit merupakan salah satu fasilitas utama di dalam kawasan pariwisata yang lebih luas. Pengembangannya tetap mencakup hotel, destinasi alam, fasilitas rekreasi, dan berbagai sarana pendukung kegiatan wisata.