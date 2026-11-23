Indonesia Gabung dengan Lembaga Riset Kanker WHO, Ini Harapan Menkes

JAKARTA - Indonesia saat ini telah resmi bergabung dengan International Agency for Research on Cancer (IARC) yang merupakan lembaga riset kanker internasional di bawah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal tersebut ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih bersama bendera 30 negara anggota lainnya di Markas IARC, Lyon, Prancis, Senin (16/11/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya yang diunggah di laman resmi Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa bergabungnya Indonesia dengan IARC menjadi pintu bagi penguatan riset kanker nasional.

Ia berharap, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penelitian Indonesia agar semakin kompetitif dan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan kanker di kancah global.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Kemenkes RI, Dr. Bambang Widianto mengatakan bahwa masuknya Indonesia ke IARC merupakan satu langkah penting dalam memperkuat atau meningkatkan kualitas dan daya saing riset kanker nasional di tingkat internasional.

“Keanggotaan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat penelitian kanker di Indonesia. Kita perlu meningkatkan kapasitas peneliti, memperluas kolaborasi internasional, dan memastikan hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kanker,” ujar Bambang, dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (22/11/2026).