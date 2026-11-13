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Asap Dapur Bisa Jadi Pemicu Kanker Paru-Paru, Ini Kata Dokter

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |21:05 WIB
Asap Dapur Bisa Jadi Pemicu Kanker Paru-Paru, Ini Kata Dokter
Ilustrasi asap dapur bisa jadi pemicu kanker paru-paru. (Foto: dok senivpetro/Magnific)
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JAKARTA - Kanker paru-paru selama ini identik dengan kebiasaan merokok. Padahal, orang yang tidak pernah merokok juga berisiko mengalami penyakit ini. 

Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah paparan polusi udara di dalam rumah, termasuk asap dan uap yang dihasilkan selama memasak.

Dilansir dari Hindustan Times, ahli onkologi bedah dari Apollo Athenaa Women's Cancer Centre, New Delhi, dr. Geeta Kadayaprath, menjelaskan bahwa paparan polutan udara dalam ruangan secara terus-menerus bisa memengaruhi kesehatan paru-paru.

Menurutnya, aktivitas memasak bisa menghasilkan partikel halus dan gas yang mencemari udara, terutama ketika seseorang menggoreng, memanggang, atau memasak menggunakan suhu sangat tinggi.

Paparan Asap Dapur Berpotensi Tingkatkan Risiko Kanker Paru-Paru

Dokter Geeta menjelaskan bahwa paparan asap masakan sesekali bukan berarti seseorang akan langsung terkena kanker paru-paru. Namun, paparan polusi udara dalam ruangan dalam jangka panjang perlu diwaspadai.

      
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