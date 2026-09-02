Benarkah Mandi Malam Hari Picu Paru-Paru Basah? Ini Jawaban Dokter

Benarkah Mandi Malam Hari Picu Paru-Paru Basah? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA — Mandi malam hari kerap dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, salah satunya penyakit paru-paru basah atau pneumonia. Anggapan tersebut membuat sebagian orang memilih tidak mandi setelah beraktivitas hingga larut malam. Namun, benarkah mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah?

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Noah Jefferson Permana, meluruskan anggapan tersebut melalui unggahan di akun Threads miliknya. Ia menegaskan bahwa mandi malam tidak secara langsung menyebabkan seseorang mengalami paru-paru basah.

"Sebagai dokter, mandi malam gaa bikin paru-paru basah, sini aku jelasinn," tulis dr. Noah.

Ia menjelaskan, anggapan mengenai mandi malam dan paru-paru basah kemungkinan muncul karena paparan udara dingin serta penggunaan air dingin saat mandi. Kondisi tersebut memang dapat memicu reaksi fisik tertentu, terutama pada orang yang memiliki riwayat asma atau alergi.

"Kenapa suka dikaitkan sama mandi malam? Udara malam dingin plus air dingin bisa memicu batuk di orang yang ada riwayat asma/alergi. Suhu dingin bisa bikin menggigil tapi gaa otomatis jadi paru-paru basah yaa," jelasnya.

Penyebab Paru-Paru Basah