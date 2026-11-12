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Vitamin D Disebut Bisa Sembuhkan Kanker, Dokter Ungkap Faktanya

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |10:05 WIB
Vitamin D Disebut Bisa Sembuhkan Kanker, Dokter Ungkap Faktanya
Ilustrasi vitamin D. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Manfaat umum vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi pastinya sudah sering didengar. Tapi bagaimana jika ternyata vitamin D juga bisa menyembuhkan kanker? 

Dokter sekaligus health influencer, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads pribadinya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang secara kuat vitamin D dapat menyembuhkan kanker secara mandiri.

Ia menjelaskan bahwa vitamin D pada dasarnya memiliki peran penting dalam tubuh manusia, khususnya dalam mengatur pertumbuhan sel dan menjaga sistem kekebalan tubuh.

“Vitamin D memang berperan dalam regulasi pertumbuhan sel dan sistem imun. Pada penelitian laboratorium, bentuk aktifnya dapat memengaruhi pembelahan sel kanker. Namun, efek ini belum tentu terjadi sepenuhnya pada pasien kanker,” ujar dr. Adam, dikutip Kamis (12/11/2026).

Ia memaparkan sejumlah riset ilmiah terkait penggunaan suplemen vitamin D yang mendampingi metode pengobatan medis konvensional, seperti kemoterapi dan radioterapi. Beberapa penelitian memang menunjukkan adanya potensi positif saat vitamin D diberikan bersamaan dengan terapi utama.

“Pada penelitian di pasien kanker payudara tahun 2025, vitamin D bersama kemoterapi meningkatkan respon terhadap terapi. Riset kanker leher rahim di Indonesia juga menemukan respon lebih baik saat radioterapi dikombinasikan dengan vitamin D. Namun, hasilnya tidak konsisten,” ungkapnya.

Ketidakkonsistenan hasil tersebut terlihat pada jenis kanker lainnya. Dalam beberapa uji klinis, respons yang diharapkan justru tidak muncul secara signifikan. “Penelitian pada kanker usus besar tidak menunjukkan perbaikan pada pasien yang diberikan vitamin D,” tambah dr. Adam.

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