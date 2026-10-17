Adu Pesona WAGs Persita Tangerang dan Persija Jakarta Jelang Berhadapan di Super League, Ada Inka Andesta hingga Anneth!

PERTANDINGAN sepakbola tak hanya menarik perhatian lewat persaingan para pemain di lapangan. Kehidupan pasangan para pesepakbola atau yang dikenal dengan istilah WAGs (wives and girlfriends) juga kerap menjadi sorotan publik.

Menjelang duel Persita Tangerang dan Persija Jakarta di Super League, sejumlah nama WAGs ikut menarik perhatian. Mulai dari Inka Andestha yang dekat dengan pemain Persija Pratama Arhan hingga penyanyi Anneth Delliecia yang belakangan dikaitkan dengan pemain Persita Hokky Caraka.

Lantas, siapa saja sosok WAGs dari kedua tim yang menarik untuk diketahui? Mari mengulasnya jelang duel Persita vs Persija yang akan berlangsung di Banten International Stadium pada Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Inka Andestha, Kekasih Pratama Arhan

Inka Andestha menjadi salah satu sosok yang belakangan mencuri perhatian publik setelah hubungannya dengan Pratama Arhan semakin terbuka. Inka dikenal sebagai selebgram dan kreator konten yang aktif membagikan aktivitas sehari-harinya melalui media sosial. Ia juga merintis bisnis di bidang kecantikan dan fesyen.

Kedekatan Inka dan Arhan mulai ramai diperbincangkan sejak pertengahan 2026. Hubungan keduanya semakin menjadi sorotan setelah mereka tampil bersama dalam sejumlah kesempatan pada tahun ini.

Pada September 2026, Inka terlihat hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan dukungan kepada Arhan ketika Persija menghadapi Persib Bandung. Penampilannya mengenakan jersey merah Persija pun menarik perhatian penggemar. Kehadiran Inka di stadion menjadi salah satu momen yang memperlihatkan dukungannya terhadap perjalanan karier sang pesepakbola.

2. Rismahani, Istri Witan Sulaeman

Berikutnya ada Rismahani, istri dari pemain Persija Jakarta, Witan Sulaeman. Rismahani dan Witan resmi menikah pada 29 Mei 2022.

Kehidupan rumah tangga mereka kerap menjadi perhatian penggemar sepakbola Indonesia, terlebih ketika Risma memberikan dukungan langsung kepada sang suami saat bertanding. Pada September 2026, Rismahani terlihat menyaksikan pertandingan Persija melawan Persib di SUGBK. Risma datang bersama kedua buah hatinya untuk mendukung Macan Kemayoran.

3. Melissa Cardona, Istri Jordi Amat

Terakhir dari kubu Persija Jakarta, ada Melissa Cardona yang merupakan istri Jordi Amat. Keduanya menikah pada 27 Juni 2014 di Castell, Spanyol.

Sebagai pasangan pesepakbola profesional, Melissa menjadi bagian penting dalam kehidupan pribadi Jordi yang telah menjalani karier di berbagai kompetisi sepakbola Eropa sebelum membela Indonesia. Berbeda dengan sang suami yang kerap menjadi sorotan di lapangan, Melissa Cardona cenderung menjaga kehidupan pribadinya dari perhatian publik.

Meski demikian, sosoknya sesekali terlihat dalam momen kebersamaan keluarga yang dibagikan melalui media sosial. Dukungan keluarga menjadi salah satu bagian dari perjalanan Jordi, baik ketika menjalani karier di level klub maupun saat membela Timnas Indonesia.