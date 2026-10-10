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Potret 3 WAGs Pembalap MotoGP Terpesona Keindahan Alam Lombok Jelang MotoGP Mandalika 2026: Mucho Cantik Lombok!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |12:17 WIB
Potret 3 WAGs Pembalap MotoGP Terpesona Keindahan Alam Lombok Jelang MotoGP Mandalika 2026: Mucho Cantik Lombok!
WAGs MotoGP terpesona keindahan Lombok. (Foto: Instagram)
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GELARAN MotoGP Mandalika 2026 tak hanya menjadi sorotan karena persaingan sengit para pembalap di lintasan. Pesona alam Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga mencuri perhatian, termasuk dari kalangan WAGs (wives and girlfriends) atau pasangan para pembalap MotoGP.

Pulau Lombok dikenal dengan panorama pantai, laut biru, hingga lanskap perbukitan yang memanjakan mata. Keindahan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu yang datang ke Indonesia untuk mengikuti rangkaian Grand Prix di Sirkuit Pertamina Mandalika pada 9–11 Oktober 2026.

Kehadiran pasangan pembalap pun menambah warna dalam gelaran balap motor kelas dunia tersebut. Tak hanya mendukung orang terkasih, kehidupan mereka di luar lintasan juga kerap menarik perhatian penggemar, mulai dari gaya busana hingga momen kebersamaan yang dibagikan melalui media sosial.

Berikut 3 WAGs pembalap MotoGP yang menarik untuk disorot di tengah kemeriahan MotoGP Mandalika 2026:

1. Gemma Pinto

Nama Gemma Pinto menjadi salah satu yang mencuri perhatian menjelang MotoGP Mandalika 2026. Perempuan asal Barcelona, Spanyol, tersebut merupakan kekasih pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez.

Gemma dikenal sebagai model, influencer kecantikan, dan profesional di bidang komunikasi. Ia kerap membagikan aktivitas seputar mode, kecantikan, perjalanan, hingga kesehariannya melalui media sosial.

gemma pinto di lombok

Kehadirannya di Lombok pada 7 Oktober 2026, menjelang rangkaian balapan Mandalika, turut menjadi perhatian penggemar MotoGP. Kehadiran Gemma juga memperlihatkan sisi lain kehidupan Marc Marquez di luar kesibukannya mempersiapkan diri menghadapi persaingan di lintasan.

Gemma Pinto

Gemma pun tampak turut menikmati alam Lombok di tengah padatnya jadwal Marc Marquez. Dalam foto yang diunggahnya di Instagram, dia terlihat berjalan-jalan di sekitar kota Lombok dan tak lupa berjemur di pantai yang indah.

“A bit of yesterday,” tulis Gemma Pinto.

2. Maria Monfort

Maria Monfort

Kemudian, ada Maria Monfort yang merupakan tambatan hati dari Jorge Martin. Dia juga turut mendampingi Martin mentas di MotoGP Mandalika 2026.

Maria pun begitu menikmati hari-harinya di Lombok. Dalam unggahan di Instagram, dia terlihat melakukan beragam aktivitas di sana. Mulai dari pergi ke pantai, berbincang dengan warga lokal, menikmati kuliner di Lombok, hingga tak lupa gym.

Maria Monfort

Dalam unggahannya, Maria juga tuliskan caption manis. Dia menunjukkan kekagumannya terhadap keindahan alam Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Maria Monfort

“Lombok, cantik, mucho cantik Lombok,” tulis Maria.

 

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