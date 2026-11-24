5 Gaya Rambut Keriting yang Bikin Penampilan Makin Catchy

JAKARTA - Bagi sebagian orang pemilik rambut keriting mungkin jadi perkara sulit saat potong rambut. Berbeda dengan rambut lurus atau bergelombang, rambut keriting memiliki karakteristik tersendiri, yaitu cenderung menyusut dan kembali ke pola alaminya setelah kering.

Artinya, potongan rambut yang terlihat indah saat basah bisa tampak sangat berbeda setelah kering dan ditata. Karena itu, penting untuk memperhatikan pola alami rambut keriting saat memotongnya agar hasilnya sesuai dengan tekstur rambut dan lebih mudah diatur.

"Rambut keriting bisa menjadi tantangan sekaligus menarik untuk ditata. Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah rutinitas perawatan rambut," ujar penata rambut asal India, Rohan Kapse, dikutip dari Vogue India, Selasa (24/11/2026).

Menurutnya, bagi mereka yang terbiasa dengan perawatan rambut sederhana, gaya layer panjang dengan sedikit aksen pembingkai wajah bisa menjadi pilihan. Model ini membantu rambut lebih mudah diatur tanpa membutuhkan banyak waktu untuk menatanya.

Cara Memotong Rambut Keriting yang Tepat

Potongan yang cocok untuk rambut keriting. (Foto: dok Magnific)

Kapse menyarankan agar rambut keriting dipotong dalam kondisi lembap atau sedikit basah. Memotong rambut saat kering dapat menyulitkan penentuan panjang yang tepat karena rambut keriting cenderung menyusut setelah kering dan kembali ke pola alaminya.