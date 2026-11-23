Punya Jidat Lebar? Ini 5 Gaya Rambut yang Bisa Jadi Andalan

JAKARTA - Memiliki jidat lebar terkadang jadi tantangan dalam menentukan gaya rambut. Sebab, potongan rambut yang tidak tepat justru bisa membuat jidat semakin terlihat lebih lebar.

Tenang, masih ada banyak pilihan gaya rambut yang bisa mempertegas figur wajah kamu. Tak harus pergi ke salon, kamu bisa menata gaya rambutmu sendiri di rumah. Dilansir dari Allwomenstalk, berikut lima inspirasi gaya rambut untuk kamu yang punya jidat lebar.

1. Half Up Half Down dengan Poni Samping

Half Up Half Down

Gaya rambut half up half down bisa menjadi pilihan bagi yang ingin tampil rapi tetapi tetap santai. Caranya, ambil sebagian rambut bagian atas, kemudian ikat atau jepit ke belakang. Biarkan bagian rambut lainnya tergerai. Untuk melengkapi tampilan, tata poni ke arah samping agar sebagian area dahi tertutup.

2. Rambut Bergelombang

Rambut gelombang

Rambut bergelombang bisa memberikan volume dan tekstur pada keseluruhan penampilan. Kamu bisa membuat rambut bergelombang dengan catokan khusus, sehingga akan menciptakan efek visual menarik dan perhatian tidak hanya tertuju pada jidat kamu. Jika kamu ingin menutupi dahi, tambahkan poni samping yang menyatu dengan bentuk rambut.

3. Updo atau Cepol Rambut dengan Poni Tipis

Kalau kamu lebih suka rambutmu diikat, hairstyle ini bisa jadi pilihan. Kamu bisa menyanggul kecil rambutmu untuk memberikan kesan rapi dan elegan. Kamu juga bisa memadukannya dengan poni tipis yang dapat membingkai wajah.

4. Belah Tengah dengan Layer