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Gaya Rambut Nicole Kidman di Red Carpet LACMA 2026, Tampil Elegan dengan Ponytail ala 90-an

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |14:05 WIB
Gaya Rambut Nicole Kidman di Red Carpet LACMA 2026, Tampil Elegan dengan Ponytail ala 90-an
Nicole Kidman. (Foto: Instagram/@nicolekidman)
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AKTRIS legendaris Nicole Kidman mencuri perhatian warganet lewat penampilannya di acara tahunan LACMA ART and Film Gala ke-15. Kali ini, ia tampil anggun dengan gaun bergaya balerina yang dipadukan dengan gaya rambut ponytail era 1990-an.

Tatanan rambut tersebut memberikan kesan elegan sekaligus santai. Melansir People, penata rambut Nicole, Adir Abergel, membagikan sejumlah trik untuk mendapatkan tampilan ponytail dengan poni lembut dan sedikit bervolume seperti milik sang aktris.

Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak langkah-langkahnya!

Nicole Kidman

1. Membuat Poni Bervolume

Untuk menata poni, gunakan sisir bulat berventilasi (vent brush) berukuran kecil. Sisir ini membantu mempercepat proses pengeringan sehingga poni tidak perlu terlalu lama terkena panas dari hairdryer.

Abergel juga menyarankan penggunaan sisir berdiameter kecil untuk membentuk lekukan lembut pada poni. Dengan begitu, poni bisa jatuh secara alami di sekitar mata tanpa terlihat terlalu rata atau menempel di dahi.

2. Cara Membuat Ponytail yang Sempurna

Nicole Kidman

Untuk mendapatkan ponytail yang rapi dan terlihat natural, tarik rambut ke belakang menggunakan tangan. Cara ini membantu mempertahankan tekstur lembut pada bagian atas rambut.

Setelah itu, ikat rambut dengan cukup kuat agar tatanannya tidak mudah berubah. Selipkan beberapa bobby pins di bagian bawah ikatan untuk memberikan efek rambut yang sedikit terangkat.

Jangan lupa keluarkan beberapa helai rambut di sekitar wajah untuk memberikan kesan lebih santai. Kamu juga bisa membuat sedikit lekukan pada ujung rambut agar tampilannya terlihat lebih bervolume.

 

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