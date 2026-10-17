Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Menawan Carmen Hearts2Hearts dengan Gaya Rambut Baru, Fresh Bondol Sebahu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |21:05 WIB
Potret Menawan Carmen Hearts2Hearts dengan Gaya Rambut Baru, Fresh Bondol Sebahu!
Carmen Hearts2Hearts tampil dengan gaya rambut baru. (Foto: Instagram/@hearts2hearts)
A
A
A

PENAMPILAN terbaru Carmen, anggota girl group K-pop Hearts2Hearts, sukses mencuri perhatian. Dia tampil dengan gaya rambut barunya yang terlihat fresh dan menawan.

Kali ini, Carmen tampil dengan potongan rambut bondol sebahu. Potongan rambut ini membuatnya terlihat lebih fresh, modern, sekaligus memancarkan pesona manis khas dirinya.

Gaya rambut baru tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Jika sebelumnya Carmen dikenal dengan penampilan yang identik dengan rambut panjang, potongan sebahu ini menghadirkan nuansa berbeda yang membuat visualnya terlihat semakin segar.

Carmen Hearts2Hearts

1. Tampil Fresh dengan Potongan Rambut Sebahu

Gaya rambut baru Carmen terlihat dalam unggahan terbaru di Instagram resmi Hearts2Hearts. Rambut sebahu menjadi salah satu gaya yang mampu memberikan sentuhan simpel tanpa menghilangkan kesan feminin.

Pada Carmen, potongan ini menciptakan penampilan yang terlihat lebih praktis, chic, dan tetap stylish. Panjang rambut yang berada di sekitar bahu juga memberikan fleksibilitas dalam penataan. Baik dibiarkan tergerai natural maupun ditata dengan sedikit volume, gaya rambut ini dapat menghadirkan kesan effortless yang menarik.

Tak hanya itu, potongan rambut tersebut turut mempertegas fitur wajah Carmen. Kesan fresh yang ditampilkan membuat penampilannya terasa lebih ringan, sekaligus memberikan sentuhan baru pada citra visualnya sebagai idol K-pop.

2. Pesona Manis Carmen yang Makin Terpancar

Carmen Hearts2Hearts

Salah satu hal yang membuat penampilan Carmen begitu menarik adalah kemampuannya menghadirkan kesan manis sekaligus modern. Dengan gaya rambut sebahu, pesonanya terlihat semakin menonjol tanpa perlu tampilan yang terlalu berlebihan.

Potongan rambut ini juga cocok dipadukan dengan berbagai gaya busana, mulai dari outfit kasual yang santai hingga penampilan yang lebih elegan. Perpaduan gaya rambut simpel dan aura youthful membuat Carmen tetap terlihat fashionable dalam berbagai kesempatan.

Bagi penggemar Hearts2Hearts, perubahan gaya rambut seperti ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Sentuhan kecil pada penampilan mampu menghadirkan nuansa berbeda, sekaligus menunjukkan sisi lain dari pesona Carmen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/611/3243055/rambut_layer-8HOz_large.jpg
Lagi Tren Potongan Rambut Layer, Ini Keunggulannya untuk Berbagai Bentuk Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/611/3220226/carmen_hearts2hearts-TOR2_large.jpg
Carmen Hearts2Hearts Tampil dengan Gaya Rambut Baru Wolf Cut, Visualnya Bikin Fans Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/194/3184854/bernadya-QVpo_large.jpg
Potret Bernadya Tampil dengan Rambut Pendek, Netizen Auto Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/611/3024201/imel_ten2five-gBdZ_large.jpg
Sering Gonta-ganti Model Rambut, Ini Gaya yang Tidak Disukai Imel Ten2Five
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/15/611/2455838/tips-potong-rambut-sendiri-model-wolf-cut-yang-lagi-ngetren-DX96Vxczd1.jpg
Tips Potong Rambut Sendiri Model 'Wolf Cut' yang Lagi Ngetren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/08/194/2259135/ingin-rambut-berponi-intip-5-gaya-insipirasinya-yuks-UWqH24RL9v.jpg
Ingin Rambut Berponi, Intip 5 Gaya Insipirasinya Yuks
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement