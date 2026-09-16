Viral! Carmen Hearts2Hearts Bongkar Rahasia Tidur Nyenyak di Korea, Bikin Minyak Angin Indonesia Mendunia

KEHIDUPAN para idol K-Pop di Korea Selatan kerap menarik perhatian penggemar, termasuk kebiasaan sederhana mereka sehari-hari. Salah satunya adalah Carmen dari Hearts2Hearts yang ternyata memiliki barang andalan untuk membantunya tidur dengan nyaman saat berada di Korea.

Carmen mengaku selalu menggunakan minyak angin Indonesia agar tertidur nyenyak di Korea. Pengakuan Carmen ini bahkan langsung membuat minyak angin Indonesia mendunia.

1. Rahasia Tidur Carmen H2H

Dalam sebuah acara variety show di Korea, Carmen ditanya soal apakah dirinya memiliki kebiasaan khusus yang dilakukan sebelum tidur. Tak disangka, Carmen mengeluarkan minyak kayu putih dan minyak telon dari Indonesia.

Carmen mengaku selalu menggunakan minyak kayu putih dan minyak telon dari Indonesia sebelum tidur. Hal itu akan membuat tidurnya lebih nyeyak karena merasa tenang dan nyaman.

Kebiasaan tersebut sontak menarik perhatian karena minyak kayu putih dan minyak telon sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Produk yang sederhana dan mudah ditemukan di Indonesia itu ternyata juga menjadi bagian dari kebiasaan Carmen ketika harus tinggal jauh dari Tanah Air.

“Aku ada minyak gitu. Ini aku bawa dari Indonesia. Ini aromanya enak banget kayak bau bayi. Kalau cium aromanya aku bisa tidur nyenyak. Makanya ini oke banget,” ujar Carmen.