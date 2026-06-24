Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Hindari 5 Kebiasaan Ini di Malam Hari

TIDUR merupakan salah satu pilar utama kesehatan, namun banyak orang masih kesulitan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Padahal, kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur memiliki pengaruh besar terhadap seberapa cepat seseorang tertidur dan seberapa nyenyak kualitas istirahatnya.

Menurut para ahli tidur, rutinitas malam hari yang tepat dapat membantu tubuh dan pikiran masuk ke kondisi rileks. Sebaliknya, kebiasaan tertentu justru dapat membuat otak tetap aktif sehingga sulit beristirahat.

Dilansir dari Real Simple, Rabu (24/6/2026), berikut 5 kebiasaan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih optimal menurut para ahli:

1. Menonton TV di Tempat Tidur

Kebiasaan menonton televisi di tempat tidur mungkin terasa nyaman, namun dapat berdampak buruk pada kualitas tidur. Aktivitas ini membuat otak mengasosiasikan tempat tidur sebagai ruang untuk stimulasi, bukan untuk beristirahat.

Akibatnya, tubuh menjadi lebih waspada saat berbaring sehingga proses untuk tertidur menjadi lebih lama. Sebagai gantinya, aktivitas yang lebih tenang seperti membaca buku atau mendengarkan audio relaksasi bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

2. Menggunakan Ponsel Terlalu Lama

Paparan layar ponsel sebelum tidur dapat mengganggu ritme alami tubuh. Cahaya biru dari layar perangkat digital dapat menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk.

Selain itu, aktivitas seperti membaca pesan kerja atau media sosial juga dapat merangsang otak untuk tetap aktif. Para ahli menyarankan untuk menjadikan waktu sebelum tidur sebagai “zona bebas gadget” agar tubuh lebih siap beristirahat.

3. Tidak Memiliki Rutinitas Relaksasi

Banyak orang menganggap rasa kantuk akan datang dengan sendirinya. Padahal, tubuh membutuhkan sinyal yang konsisten untuk bersiap tidur.

Rutinitas sederhana seperti mengganti pakaian dengan yang nyaman, melakukan peregangan ringan, atau minum teh herbal dapat membantu tubuh mengenali bahwa waktu istirahat telah tiba. Rutinitas ini juga dapat membantu menurunkan stres dan menenangkan pikiran.