Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Hindari 5 Kebiasaan Ini di Malam Hari

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |22:05 WIB
Ingin Tidur Lebih Nyenyak? Hindari 5 Kebiasaan Ini di Malam Hari
Susah tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDUR merupakan salah satu pilar utama kesehatan, namun banyak orang masih kesulitan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Padahal, kebiasaan yang dilakukan sebelum tidur memiliki pengaruh besar terhadap seberapa cepat seseorang tertidur dan seberapa nyenyak kualitas istirahatnya.

Menurut para ahli tidur, rutinitas malam hari yang tepat dapat membantu tubuh dan pikiran masuk ke kondisi rileks. Sebaliknya, kebiasaan tertentu justru dapat membuat otak tetap aktif sehingga sulit beristirahat.

Overthinking saat Mau Tidur, Ternyata Ini Penyebabnya!

Dilansir dari Real Simple, Rabu (24/6/2026), berikut 5 kebiasaan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih optimal menurut para ahli:

1. Menonton TV di Tempat Tidur

Kebiasaan menonton televisi di tempat tidur mungkin terasa nyaman, namun dapat berdampak buruk pada kualitas tidur. Aktivitas ini membuat otak mengasosiasikan tempat tidur sebagai ruang untuk stimulasi, bukan untuk beristirahat.

Akibatnya, tubuh menjadi lebih waspada saat berbaring sehingga proses untuk tertidur menjadi lebih lama. Sebagai gantinya, aktivitas yang lebih tenang seperti membaca buku atau mendengarkan audio relaksasi bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

2. Menggunakan Ponsel Terlalu Lama

Paparan layar ponsel sebelum tidur dapat mengganggu ritme alami tubuh. Cahaya biru dari layar perangkat digital dapat menekan produksi melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk.

Selain itu, aktivitas seperti membaca pesan kerja atau media sosial juga dapat merangsang otak untuk tetap aktif. Para ahli menyarankan untuk menjadikan waktu sebelum tidur sebagai “zona bebas gadget” agar tubuh lebih siap beristirahat.

3. Tidak Memiliki Rutinitas Relaksasi

Banyak orang menganggap rasa kantuk akan datang dengan sendirinya. Padahal, tubuh membutuhkan sinyal yang konsisten untuk bersiap tidur.

Rutinitas sederhana seperti mengganti pakaian dengan yang nyaman, melakukan peregangan ringan, atau minum teh herbal dapat membantu tubuh mengenali bahwa waktu istirahat telah tiba. Rutinitas ini juga dapat membantu menurunkan stres dan menenangkan pikiran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/612/3158345/tidur-Z8Rf_large.jpg
9 Tips Tidur Nyenyak agar Mudah Bangun Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/01/481/2464494/supaya-lebih-mudah-tidur-coba-terapkan-atur-napas-4-7-8-mGDN7OUiUj.jpg
Supaya Lebih Mudah Tidur, Coba Terapkan Atur Napas 4-7-8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/22/481/2298052/ini-alasan-mengapa-anda-harus-matikan-lampu-saat-tidur-xxDxzau91v.jpg
Ini Alasan Mengapa Anda Harus Matikan Lampu saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/22/481/2298047/daftar-makanan-bantu-anda-agar-bisa-tidur-pulas-CPhZb0TGEV.jpg
Daftar Makanan Bantu Anda agar Bisa Tidur Pulas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/28/481/2072069/5-langkah-mudah-ciptakan-kebiasaan-tidur-sehat-fOLepBZQUY.jpg
5 Langkah Mudah Ciptakan Kebiasaan Tidur Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/10/481/2016108/4-posisi-tidur-terbaik-gaya-janin-paling-oke-xuiWhYkPOa.jpg
4 Posisi Tidur Terbaik, Gaya Janin Paling Oke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement