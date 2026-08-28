Cetak Sejarah! Carmen Hearts2Hearts Jadi Perempuan Pertama Indonesia yang Raih Female Solo Popularity Award

KABAR membanggakan datang dari dunia K-Pop. Carmen yang merupakan member grup Hearts2Hearts asal Indonesia berhasil mencetak sejarah setelah meraih Female Solo Popularity Award di ajang K-World Dream Awards 2026.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Carmen. Ia tercatat sebagai perempuan pertama Indonesia yang berhasil membawa pulang penghargaan Female Solo Popularity Award dalam ajang tersebut.

Tak hanya itu, Carmen juga menjadi artis Asia Tenggara pertama sekaligus artis generasi kelima (5th-generation) pertama yang memenangkan kategori tersebut. Dia juga jadi artis non-Korea pertama yang memenangkannya.

1. Carmen Ukir Sejarah untuk Indonesia

Female Solo Popularity Award bukanlah penghargaan yang asing bagi para penggemar K-Pop. Sebelum Carmen, kategori tersebut pernah dimenangkan oleh sejumlah nama besar.

IU menjadi salah satu pemenang pada 2022. Setelah itu, penghargaan tersebut diraih oleh Jeon Yujin pada 2024 dan Jang Wonyoung pada 2025.

Kini, Carmen menjadi nama terbaru yang masuk dalam daftar pemenang. Pengumuman itu disampaikan dalam upacara penghargaan K-World Dream Awards 2026 yang diadakan di Korea International Exhibition Center (KINTEX), Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, pada Kamis 27 Agustus 2026.

Yang membuat pencapaiannya semakin spesial, Carmen berhasil meraih penghargaan tersebut sebagai idol generasi kelima sekaligus menjadi perempuan pertama Indonesia yang mencatatkan namanya dalam sejarah kategori tersebut.

Sebagai idol asal Indonesia yang berkarier di industri K-Pop, kemenangan Carmen memiliki makna tersendiri. Prestasi tersebut menjadi salah satu momen penting bagi representasi talenta Indonesia di panggung musik Korea Selatan.

Carmen berhasil menunjukkan bahwa idol asal Indonesia mampu bersaing dan mendapatkan dukungan besar dari penggemar K-Pop di berbagai negara. Kemenangan ini sekaligus menambah daftar pencapaian Carmen sejak debut bersama Hearts2Hearts. Namanya semakin dikenal tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di Indonesia dan berbagai negara lainnya.