Profil dan Potret Cantik Carmen Hearts2Hearts yang Foto Bareng Presiden Prabowo dan Presiden Korsel

JAKARTA - Profil dan Potret Cantik Carmen Hearts2Hearts yang Foto Bareng Presiden Prabowo dan Presiden Korsel. Carmen, member girl group Hearts2Hearts asal Indonesia, berkesempatan bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah kunjungan kerjanya di Korea Selatan, pada 1 April 2026.

Momen kebersamaan tersebut kemudian diunggah oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung lewat Instagram. Dalam foto tersebut, Carmen diapit kedua presiden sambil memamerkan simbol jari hati (finger heart).

Profil dan Potret Carmen

Sejak bergabung dengan Hearts2Hearts, gadis bernama panjang Nyoman Ayu Carmenita itu selalu menjadi sorotan netizen. Selain menjadi perhatian netizen Indonesia, Carmen berhasil menarik perhatian netizen Korea Selatan karena visualnya dilihat mirip dengan perpaduan antara Ryujin dan Jihyo.

Carmen berhasil mencetak sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang debut sebagai idol K-Pop di bawah naungan SM Entertainment. Agensi terbesar asal Korea Selatan ini dikenal sebagai rumah bagi banyak grup K-Pop besar, seperti EXO, NCT, dan aespa.