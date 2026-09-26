Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Gigi Gingsul yang Baru Dihilangkan Carmen Hearts2Hearts

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |16:05 WIB
Mengenal Gigi Gingsul yang Baru Dihilangkan Carmen Hearts2Hearts
Carmen Hearts2Hearts hilangkan gigi gingsul. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERUBAHAN penampilan Carmen Hearts2Hearts menjadi perhatian penggemar. Idol asal Indonesia tersebut tampil dengan senyum yang terlihat berbeda dalam penampilan terbaru Hearts2Hearts di program THE FIRST TAKE.

Salah satu detail yang langsung disadari penggemar adalah gigi gingsul Carmen yang selama ini menjadi ciri khas senyumnya kini tidak lagi terlihat. Perubahan tersebut membuat penampilan Carmen tampak berbeda dibandingkan sebelumnya.

Gigi gingsul selama ini memang menjadi salah satu karakteristik senyum Carmen. Kehadirannya memberikan kesan manis dan youthful sehingga cukup mudah dikenali oleh penggemar. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gigi gingsul?

Carmen debut sebagai idol Kpop

1. Apa Itu Gigi Gingsul?

Dilansir dari Clean Smiles, gigi gingsul merupakan istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menggambarkan gigi yang tumbuh tidak sejajar dengan susunan gigi lainnya. Gigi tersebut dapat terlihat miring, berputar, lebih menonjol ke depan, atau berada di luar lengkung gigi.

Dalam istilah kedokteran gigi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan maloklusi atau posisi gigi yang tidak ideal. Gingsul paling sering terlihat pada gigi taring, meskipun gigi lain juga dapat mengalami posisi tumbuh yang tidak sejajar.

Pada sebagian orang, gigi gingsul justru dianggap sebagai karakter wajah yang membuat senyum terlihat unik. Tidak sedikit figur publik yang menjadikan gigi gingsul sebagai salah satu ciri khas penampilan mereka.

2. Mengapa Gigi Bisa Tumbuh Gingsul?

Posisi gigi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketersediaan ruang di dalam rahang.

Jika ukuran gigi relatif besar dibandingkan ruang yang tersedia, gigi dapat tumbuh berdesakan dan mencari posisi yang tersedia. Akibatnya, gigi dapat tumbuh miring atau keluar dari lengkung gigi.

Faktor genetik juga dapat berperan. Bentuk dan ukuran rahang, ukuran gigi, serta pola pertumbuhan gigi dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan.

Selain itu, kondisi gigi susu juga dapat memengaruhi pertumbuhan gigi permanen. Gigi susu berfungsi mempertahankan ruang bagi gigi permanen. Jika gigi susu tanggal terlalu dini atau tidak tanggal pada waktunya, proses tumbuhnya gigi permanen dapat terganggu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/482/3232337/gigi_anak-cutk_large.jpg
Kesehatan Gigi Anak Masih Jadi Tantangan, Edukasi dan Pemeriksaan Rutin Dinilai Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/482/3215256/gigi-YjqO_large.jpg
Apa Itu Crown Implan Gigi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170032/kesehatan_gigi-wCOx_large.jpg
Kementerian Kesehatan Ungkap Tingginya Masalah Kesehatan Gigi di Indonesia, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149668/gadis_20_tahun_harus_jalani_operasi_jantung_gara_gara_gigi_bolong_kok_bisa-dwe0_large.jpg
Gadis 20 Tahun Harus Jalani Operasi Jantung Gara-Gara Gigi Bolong, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021719/5-cara-putihkan-gigi-dengan-bahan-herbal-alami-ft8AWMvvSA.jpg
5 Cara Putihkan Gigi dengan Bahan Herbal Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/612/3243198//jiwoo_h2h-0RnS_large.jpg
Jiwoo Hearts2Hearts Idap Eksim, Dokter Ungkap soal Dermatitis Atopik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement