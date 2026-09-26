Mengenal Gigi Gingsul yang Baru Dihilangkan Carmen Hearts2Hearts

PERUBAHAN penampilan Carmen Hearts2Hearts menjadi perhatian penggemar. Idol asal Indonesia tersebut tampil dengan senyum yang terlihat berbeda dalam penampilan terbaru Hearts2Hearts di program THE FIRST TAKE.

Salah satu detail yang langsung disadari penggemar adalah gigi gingsul Carmen yang selama ini menjadi ciri khas senyumnya kini tidak lagi terlihat. Perubahan tersebut membuat penampilan Carmen tampak berbeda dibandingkan sebelumnya.

Gigi gingsul selama ini memang menjadi salah satu karakteristik senyum Carmen. Kehadirannya memberikan kesan manis dan youthful sehingga cukup mudah dikenali oleh penggemar. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gigi gingsul?

1. Apa Itu Gigi Gingsul?

Dilansir dari Clean Smiles, gigi gingsul merupakan istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menggambarkan gigi yang tumbuh tidak sejajar dengan susunan gigi lainnya. Gigi tersebut dapat terlihat miring, berputar, lebih menonjol ke depan, atau berada di luar lengkung gigi.

Dalam istilah kedokteran gigi, kondisi seperti ini dapat berkaitan dengan maloklusi atau posisi gigi yang tidak ideal. Gingsul paling sering terlihat pada gigi taring, meskipun gigi lain juga dapat mengalami posisi tumbuh yang tidak sejajar.

Pada sebagian orang, gigi gingsul justru dianggap sebagai karakter wajah yang membuat senyum terlihat unik. Tidak sedikit figur publik yang menjadikan gigi gingsul sebagai salah satu ciri khas penampilan mereka.

2. Mengapa Gigi Bisa Tumbuh Gingsul?

Posisi gigi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah ketersediaan ruang di dalam rahang.

Jika ukuran gigi relatif besar dibandingkan ruang yang tersedia, gigi dapat tumbuh berdesakan dan mencari posisi yang tersedia. Akibatnya, gigi dapat tumbuh miring atau keluar dari lengkung gigi.

Faktor genetik juga dapat berperan. Bentuk dan ukuran rahang, ukuran gigi, serta pola pertumbuhan gigi dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan.

Selain itu, kondisi gigi susu juga dapat memengaruhi pertumbuhan gigi permanen. Gigi susu berfungsi mempertahankan ruang bagi gigi permanen. Jika gigi susu tanggal terlalu dini atau tidak tanggal pada waktunya, proses tumbuhnya gigi permanen dapat terganggu.