Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Crown Implan Gigi? Ini Kata Dokter

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:05 WIB
Apa Itu Crown Implan Gigi? Ini Kata Dokter
Apa Itu Crown Implan Gigi? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Crown implan merupakan bagian dari perawatan implan gigi, di mana mahkota gigi (crown) dipasang di atas implan yang telah tertanam di dalam tulang rahang. Hasilnya dirancang menyerupai gigi asli, baik dari segi bentuk, warna, maupun fungsi.

Menurut drg. Christine Hendriono, Sp.KG, GCOI, MS Implant (Rome), crown implan menjadi solusi bagi pasien yang menginginkan hasil yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional.

“Crown implan memberikan hasil yang sangat natural. Pasien bisa kembali mengunyah dengan nyaman, berbicara dengan lebih percaya diri, dan tentunya mendapatkan tampilan senyum yang lebih baik,” jelas drg. Christine.

Fungsi Implan Gigi

Salah satu manfaat utama dari crown implan adalah kemampuannya mengembalikan fungsi kunyah secara optimal. Hal ini penting tidak hanya untuk kenyamanan makan, tetapi juga untuk mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan.

Dengan struktur yang kuat dan stabil, pasien tidak perlu khawatir saat mengonsumsi berbagai jenis makanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement