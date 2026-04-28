Apa Itu Crown Implan Gigi? Ini Kata Dokter

JAKARTA — Crown implan merupakan bagian dari perawatan implan gigi, di mana mahkota gigi (crown) dipasang di atas implan yang telah tertanam di dalam tulang rahang. Hasilnya dirancang menyerupai gigi asli, baik dari segi bentuk, warna, maupun fungsi.

Menurut drg. Christine Hendriono, Sp.KG, GCOI, MS Implant (Rome), crown implan menjadi solusi bagi pasien yang menginginkan hasil yang tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional.

“Crown implan memberikan hasil yang sangat natural. Pasien bisa kembali mengunyah dengan nyaman, berbicara dengan lebih percaya diri, dan tentunya mendapatkan tampilan senyum yang lebih baik,” jelas drg. Christine.

Fungsi Implan Gigi

Salah satu manfaat utama dari crown implan adalah kemampuannya mengembalikan fungsi kunyah secara optimal. Hal ini penting tidak hanya untuk kenyamanan makan, tetapi juga untuk mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan.

Dengan struktur yang kuat dan stabil, pasien tidak perlu khawatir saat mengonsumsi berbagai jenis makanan.