3 Tips Ajarkan Anak Belajar Gosok Gigi Tanpa Repot

JAKARTA - Mengajarkan kebiasaan gosok gigi kepada anak mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Khususnya, jika sang anak enggan untuk melakukan hal tersebut atau malah memberontak saat kita ajak gosok gigi sebelum tidur.

Influencer, edukator sekaligus dokter spesialis anak, dr. Lucky Yogasatria dalam video yang diunggah di Instagram miliknya membagikan tiga tips jitu bagi para orang tua agar anak mau menggosok gigi tanpa memberontak.

Apalagi, area mulut anak yang masih dalam tahap perkembangan cenderung sensitif dan masih belum bisa melakukan kumur-kumur secara sempurna.

“Nah, secara perkembangan toddler itu memang masih sensitif nih di area mulut. Refleks menelannya tuh masih tinggi dan belum bisa kumur dengan sempurna,” kata dr. Lucky.

Tips Ajarkan Gosok Gigi

Tips yang pertama yang dibagikan oleh dr. Lucky adalah dengan merayu anak terlebih dahulu langkah demi langkah agar mau melakukan sikat gigi.

“Yang pertama, mulai dari bonding, bukan langsung sikat. Ajak anak dulu nih, pegang dulu sikat giginya. Biarkan anak sikat sendiri walaupun cuma gigit-gigit gitu,” ucap dia.

Kedua, sebagai orang tua kita bisa menjadikan sikat gigi sebagai sebuah ritual wajib bagi anak, bukan menjadikannya terkesan seperti tugas yang terpaksa harus dikerjakan dan akan menerima hukuman jika tidak dikerjakan.