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HOME WOMEN BEAUTY

Lagi Tren Potongan Rambut Layer, Ini Keunggulannya untuk Berbagai Bentuk Wajah

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |19:05 WIB
Lagi Tren Potongan Rambut Layer, Ini Keunggulannya untuk Berbagai Bentuk Wajah
Potongan rambut layer. (Foto: Pinterest)
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POTONGAN rambut layer kembali menjadi salah satu gaya rambut yang banyak diminati. Model ini dikenal fleksibel karena dapat disesuaikan dengan panjang rambut, tekstur, hingga bentuk wajah.

Potongan layer dibuat dengan memberikan perbedaan panjang pada beberapa bagian rambut. Teknik tersebut membuat rambut terlihat lebih berdimensi dan tidak terkesan datar.

Gaya Rambut Layer Panjang Wanita

Tak hanya memberikan perubahan pada penampilan, model layer juga memiliki sejumlah keunggulan. Utamanya membuatnya cocok untuk berbagai gaya.

Berikut Keunggulan Potong Rambut Layer:

1. Bikin Rambut Terlihat Lebih Bervolume

Dilansir dari Marie Clare, salah satu keunggulan utama potongan layer adalah kemampuannya menciptakan ilusi rambut yang lebih bervolume. Pada rambut yang tipis atau cenderung lepek, layer dapat memberikan tekstur sehingga rambut terlihat lebih berdimensi.

Sementara pada rambut tebal, layer dapat membantu mengurangi kesan terlalu berat. Karena itu, potongan ini dapat disesuaikan dengan karakter rambut masing-masing.

 

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