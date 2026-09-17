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Mitos atau Fakta: Sering Keramas Bisa Bikin Rambut Cepat Panjang?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |14:15 WIB
Mitos atau Fakta: Sering Keramas Bisa Bikin Rambut Cepat Panjang?
Ilustrasi keramas. (Foto: dok Magnific/prostooleh)
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JAKARTA - Banyak orang yang ingin rambutnya cepat panjang mungkin pernah mendengar berbagai tips untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Mulai dari rajin menyisir, menggunakan minyak tertentu, sampai lebih sering keramas.

Namun, apakah benar semakin sering keramas benar-benar bisa membuat rambut tumbuh lebih cepat?

Jawabannya, mitos. Melansir British Vogue, para ahli menyebut, frekuensi keramas tak bisa mempercepat laju pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut lebih banyak dipengaruhi faktor seperti genetik, usia, dan siklus pertumbuhan rambut setiap orang. 

Rambut Tumbuh Sekitar 1 Sentimeter per Bulan

Pertumbuhan rambut memang membutuhkan waktu. Faktanya, rata-rata rambut tumbuh sekitar setengah inci atau kurang lebih 1–1,3 sentimeter per bulan. Namun, kecepatannya bisa berbeda pada setiap orang.

Tak ada produk, minyak rambut, atau trik perawatan kulit kepala yang bisa secara instan membuat rambut tumbuh dua kali lebih cepat.

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Topik Artikel :
pertumbuhan rambut
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