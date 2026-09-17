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Perlu Nggak Sih Pakai Toner Wajah? Pahami Kapan Kamu Wajib Memakainya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |10:05 WIB
Perlu <i>Nggak</i> Sih Pakai Toner Wajah? Pahami Kapan Kamu Wajib Memakainya!
Ilustrasi pakai toner. (Foto: dok Magnific/KamranAydinov)
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JAKARTA - Dalam rutinitas perawatan kulit, toner sering jadi salah satu produk yang menimbulkan pertanyaan. Apakah toner memang wajib digunakan atau sebenarnya bisa dilewati?

Dulu, toner identik dengan produk yang terasa menyengat dan membuat kulit seperti tertarik setelah digunakan. Namun, formula toner kini sudah banyak berubah. 

Melansir Real Simple, produk ini hadir dengan kandungan yang lebih beragam dan cenderung lebih lembut, termasuk bahan-bahan yang bantu menjaga kelembapan kulit.

Lalu, sebenarnya apa fungsi toner dan apakah setiap orang benar-benar membutuhkannya?

Kenali Fungsi Toner untuk Kulit

Pada awalnya, toner lebih banyak digunakan sebagai produk tambahan untuk membersihkan wajah sekaligus mengurangi minyak berlebih. Beberapa formula lama bahkan memiliki sifat astringen yang cukup kuat sehingga bisa membuat kulit terasa kering.

Seiring perkembangan produk perawatan kulit, toner kini hadir dalam berbagai formula. Tak hanya untuk kulit berminyak, toner juga tersedia untuk kulit kering, sensitif, hingga kulit yang mudah berjerawat.

      
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