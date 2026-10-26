4 Model Rambut Bob yang Bisa Kamu Coba, Cocok untuk Tampil Modern dan Stylish

JAKARTA — Potongan rambut bob masih menjadi gaya rambut yang tak lekang oleh waktu. Model rambut ini kembali hadir dengan berbagai variasi yang lebih modern, praktis, dan mudah ditata untuk aktivitas sehari-hari.

Tren bob kali ini tak hanya mengandalkan tampilan yang menarik, tetapi juga mengutamakan kenyamanan. Ada sejumlah model yang cocok untuk pencinta rambut rapi dan berkilau, sementara yang lainnya menawarkan kesan santai dengan tekstur alami.

Bagi yang berencana mengganti gaya rambut, ada empat model bob yang diprediksi bakal populer di penghujung 2026 seperti yang dilansir dari Grazia.

1. K-Pop Bob

Terinspirasi dari tren kecantikan Korea, K-pop bob hadir dengan potongan yang rapi, garis tegas, dan hasil akhir yang berkilau. Model ini cocok bagi mereka yang menyukai tampilan rambut halus dan tertata.

K-pop bob juga relatif mudah ditata, terutama bagi pemilik rambut lurus alami. Untuk mendapatkan tampilan yang licin dan berkilau, kamu bisa menggunakan pelindung panas rambut sebelum menatanya dengan catokan.

2. Bixie Bob

Bagi yang ingin tampil lebih berani, bixie bob bisa menjadi pilihan. Model ini merupakan perpaduan antara potongan bob klasik dan pixie yang lebih pendek.