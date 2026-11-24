Paula Verhoeven Akui Rindu Anak, Sudah Lama Tak Tidur Bersama

JAKARTA - Model sekaligus aktris Paula Verhoeven akhirnya buka suara terkait unggahan curahan hatinya di aplikasi Threads yang belakangan ini menjadi perbincangan netizen.

Paula mengaku curhatannya tersebut merupakan hal yang wajar dirasakan oleh seorang ibu yang sedang memendam rindu mendalam kepada buah hatinya.

"Biasa aja, namanya juga ibu-ibu yang lagi kangen sama anak kan, maklum aja ya kan," kata Paula Verhoeven saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ibu dua anak ini mengakui bahwa rasa rindunya memuncak lantaran sudah cukup lama tidak bisa menghabiskan malam bersama anak-anaknya.

"Udah lama belum bisa tidur sama anak-anak, jadinya biasa wajar kangen doang gitu," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pembagian waktu dengan anak di tengah kesibukannya, Paula menjelaskan bahwa dirinya selalu berusaha memaksimalkan momen saat sedang bersama sang buah hati.

"Kalau misalnya lagi anak-anak sama aku ya pastinya akan spend time, spend more time sama mereka, maksimalkan sama mereka, bahkan kadang-kadang nggak ngambil kerjaan," tuturnya.