Kapan Anak Boleh Mulai Ikut Olahraga? Ini Penjelasan Ahli

JAKARTA - Mengajak anak aktif bergerak sejak dini bisa menjadi cara untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Selain bermain di luar rumah, anak juga bisa mulai mengikuti kegiatan olahraga yang sesuai dengan usia dan kemampuan fisiknya.

Namun, kapan sebenarnya anak boleh mulai mengikuti olahraga? Apakah ada batasan usia tertentu dan apa saja yang perlu diperhatikan orang tua untuk mencegah cedera?

Dilansir dari CNA Lifestyle, para ahli menjelaskan bahwa kesiapan anak untuk berolahraga tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga perkembangan fisik, kemampuan mengikuti instruksi, dan minatnya terhadap aktivitas tersebut.

Dokter keluarga, dr. Abiramy Anathan, menjelaskan bahwa anak usia tiga hingga lima tahun sudah bisa diperkenalkan dengan permainan aktif dan kegiatan yang melibatkan gerakan.

“Pada usia tersebut, fokus utamanya bukan kompetisi, melainkan kesenangan sekaligus melatih kemampuan dasar, seperti berlari, melompat, menjaga keseimbangan, dan melempar,” tuturnya.