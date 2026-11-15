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6 Cara Orang Tua Membuat Anak Merasa Istimewa dan Dicintai

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |12:05 WIB
6 Cara Orang Tua Membuat Anak Merasa Istimewa dan Dicintai
Ilustrasi cara membuat setiap anak merasa istimewa. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus diseimbangkan, salah satunya membagi waktu dan perhatian kepada setiap anak. Orang tua perlu memenuhi kebutuhan masing-masing anak sekaligus memastikan tidak ada yang merasa diabaikan atau kurang mendapatkan kasih sayang.

Membuat setiap anak merasa dicintai dan dihargai sebagai individu bisa membantu membentuk identitas diri, sekaligus membangun harga diri dan rasa percaya diri yang sehat sejak dini.

Sebaliknya, anak yang merasa kurang memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya berpotensi menunjukkan perilaku negatif. Hal ini disampaikan Laura Kauffman, PhD, seorang psikolog anak berlisensi di Menlo Park, California.

"Anak-anak ini cenderung kurang mematuhi aturan di rumah. Mereka juga mungkin berusaha mendapatkan perhatian orang tua dengan cara yang kurang positif, seperti bertengkar dengan saudara kandung atau berperilaku buruk di sekolah," ucapnya seperti dikutip dari Parents, Minggu (15/11/2026).

Kauffman membagikan beberapa kebiasaan sederhana yang membantu setiap anak merasa istimewa dan diperhatikan. Berikut enam cara yang bisa diterapkan orang tua.

1. Lakukan Kontak Mata saat Anak Berbicara

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Topik Artikel :
Kasih Sayang anak cara orang tua
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