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​IDAI Ungkap Bahaya Screen Time Berlebih pada Anak, dari Obesitas hingga Gangguan Mental

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:05 WIB
​IDAI Ungkap Bahaya <i>Screen Time</i> Berlebih pada Anak, dari Obesitas hingga Gangguan Mental
Ilustrasi anak main gawai. (Foto: dok Pexels/Alex Green)
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​JAKARTA  - Dokter Anak sekaligus Ahli Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Dr. dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam pembatasan akses penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Dokter yang juga Ketua Bidang 3 Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini menjelaskan bahwa aturan ini dinilai tepat, karena sedikitnya terdapat lima dampak utama yang berbahaya bagi anak jika menggunakan gawai dan media sosial secara berlebihan.   

​Menurut Bernie, durasi penggunaan gawai yang tidak terkontrol berdampak langsung pada pertumbuhan fisik akibat gaya hidup kurang bergerak (sedentary life), sehingga memicu obesitas yang berpotensi memicu penyakit hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya.

​"Kalau kebanyakan ada sedentary life, akhirnya yang disebut dengan obesitas atau overweight. Ujung-ujungnya hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya," ujar Bernie di Kantor Komdigi, dikutip Kamis, (8/10/2026).

​Dampak kedua menargetkan perkembangan anak usia dini. Kurangnya interaksi langsung membuat proses belajar bicara dan bersosialisasi anak terhambat.  

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