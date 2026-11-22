Body Oil atau Body Lotion, Mana yang Cocok Dipakai saat Musim Hujan?

JAKARTA - Menjaga kelembapan kulit menjadi langkah penting agar kulit tetap sehat, lembut, dan kenyal. Namun, memilih pelembap yang tepat perlu disesuaikan dengan jenis kulit, cuaca, dan kebutuhan hidrasi. Dua produk yang sering digunakan adalah body lotion dan body oil.

Melansir InStyle, body oil dan body lotion mampu menjaga kelembapan kulit dan memperkuat lapisan pelindung kulit. Meski demikian, keduanya memiliki tekstur, cara kerja, serta manfaat yang sedikit berbeda.

Perbedaan Body Lotion dan Body Oil

Body oil memiliki tekstur lebih kental dan berfungsi membentuk lapisan pelindung untuk mengunci kelembapan. Produk ini cocok untuk kulit kering, terutama saat cuaca dingin.

“Body oil merupakan pilihan yang lebih baik di cuaca dingin ketika kelembapan udara lebih rendah karena teksturnya yang lebih kental membuatnya lebih efektif untuk memberikan kelembapan tahan lama dan melindungi dari kehilangan air trans-epidermal,” kata dokter kulit, dr. Dendy Engelman, dikutip Minggu (22/11/2026).

Sementara itu, lanjutnya, body lotion memiliki tekstur lebih ringan, mudah diratakan, dan cenderung lebih cepat menyerap. Beberapa produk juga mengandung bahan oklusif, seperti minyak, yang membantu mempertahankan kelembapan kulit.