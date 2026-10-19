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Beda Body Oil, Body Butter, dan Body Lotion: Mana yang Paling Baik Lembapkan Kulit?

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:05 WIB
Beda <i>Body Oil, Body Butter,</i> dan <i>Body Lotion</i>: Mana yang Paling Baik Lembapkan Kulit?
Ilustrasi beda body oil, body butter, dan body lotion. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Menjaga kelembapan kulit jadi salah satu langkah penting dalam rutinitas perawatan tubuh. Selain membuat kulit terasa lebih lembut, pelembap juga bisa menjaga kesehatan lapisan pelindung kulit. Ada beberapa jenis produk pelembap kulit yang bisa digunakan, seperti body lotion, body oil, dan body butter. 

Dilansir dari Byrdie, ketiga produk ini sebenarnya memiliki manfaat yang hampir sama terhadap kelembapan kulit. Tetapi, penggunaannya bergantung pada kondisi dan kebutuhan kulit.

Yuk, bahas lebih lanjut perbedaan ketiganya!

1. Body Oil

Body oil sebagian besar terbuat dari minyak dan memiliki tekstur relatif ringan yang mudah meresap untuk memberikan nutrisi pada lapisan kulit.

Beberapa minyak nabati, seperti minyak alpukat, jojoba, dan almond, memiliki kandungan lipid yang menyerupai lipid alami kulit. Kandungan tersebut mendukung fungsi lapisan pelindung kulit dan menjaga keseimbangan kelembapannya.

Selain itu, body oil bisa memberikan efek kulit yang lebih halus dan berkilau. Namun, produk ini mungkin terasa licin atau berminyak di permukaan kulit dan berisiko meninggalkan noda pada pakaian.

2. Body Butter

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