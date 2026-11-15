3 Jenis Olahraga Ini Efektif Turunkan Tekanan Darah, Mana yang Sudah Kamu Coba?

JAKARTA - Olahraga tak hanya bermanfaat untuk memperkuat jantung, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa jenis latihan bahkan dinilai efektif untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, mulai dari latihan aerobik, latihan kekuatan, hingga latihan interval intensitas tinggi atau High-Intensity Interval Training (HIIT).

Selain membantu menjaga kesehatan jantung, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh secara keseluruhan.

Lantas, olahraga apa saja yang bisa membantu menurunkan tekanan darah? Berikut penjelasannya, seperti dilansir dari Verywell Health.

1. Latihan Aerobik (Kardio)

Latihan aerobik atau kardiovaskular merupakan aktivitas fisik yang melibatkan kelompok otot besar, seperti otot lengan dan kaki. Jenis olahraga ini dapat meningkatkan detak jantung dan membuat pernapasan menjadi lebih cepat.

Beberapa contoh latihan aerobik yang bisa dilakukan antara lain berjalan kaki atau joging, berenang atau melakukan senam air, bersepeda, lompat tali, bermain olahraga seperti tenis, bola basket, atau sepak bola.

Dalam sebuah penelitian, aktivitas aerobik terbukti mampu menurunkan tekanan darah, baik pada orang yang meningkatkan intensitas latihannya secara bertahap maupun mereka yang mempertahankan tingkat aktivitas yang sama.