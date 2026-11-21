Pilates vs Yoga: Olahraga Serupa tapi Tak Sama, Mana Lebih Baik?

Pilates jadi salah satu olahraga yang tren di Indonesia. (Foto: Freepik)

BELAKANGAN ini, olahraga yoga dan pilates semakin populer di kalangan perempuan. Pasalnya, kedua olahraga tersebut menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental.

Keduanya sama-sama mengandalkan gerakan tubuh, pengaturan pernapasan, serta konsentrasi. Meski begitu, melansir Healthline, kedua olahraga ini memiliki fokus latihan yang berbeda.

1. Pilates

Olahraga ini berfokus pada gerakan-gerakan kecil dan terkontrol yang melibatkan otot penyangga punggung serta otot inti tubuh. Salah satu aspek penting dalam pilates adalah pengaturan napas sebelum memulai setiap gerakan.

Latihan pilates dapat dilakukan menggunakan matras maupun peralatan khusus. Peralatan tersebut biasanya memanfaatkan pegas, tuas, dan berat tubuh sendiri sebagai bentuk resistensi.

Pilates memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Di antaranya, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, melatih fleksibilitas dan memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan meredakan nyeri persendian.

Sejumlah bukti penelitian juga menunjukkan bahwa pilates berpotensi memberikan manfaat bagi orang dengan kondisi tertentu, seperti radang sendi (arthritis), inkontinensia urine, gangguan pernapasan, cedera persendian, hingga nyeri punggung.