Cerita BCL Akhirnya Berani Pilates Lagi Usai Hampir Setahun Cedera Lutut dan Diisukan Hamil

JAKARTA – Bunga Citra Lestari (BCL) akhirnya kembali mencoba latihan pilates kembali. Sebelumnya, dia hampir setahun absen latihan pilates akibat cedera lutut.

Penyanyi sekaligus aktris itu mengaku memberanikan diri untuk kembali berlatih. Namun, BCL memilih memulainya secara perlahan tanpa memaksakan diri.

1. BCL Akhirnya Berani Pilates Lagi

Kabar tersebut dibagikan BCL melalui unggahan di Instagram pada Senin 26 Oktober 2026. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk kembali pilates menjadi langkah awal setelah cukup lama berhenti karena masalah pada lututnya.

“Setelah hampir setahun absen pilates karena cedera lutut, akhirnya hari ini memberanikan diri buat mulai lagi. Pelan-pelan dulu enggak perlu buru-buru. Yang penting bisa mulai lagi,” tulis BCL.

Unggahan itu memperlihatkan bahwa BCL mulai membangun kembali rutinitas latihannya setelah mengalami cedera. Ia tidak ingin terburu-buru mengejar intensitas latihan seperti sebelumnya, melainkan memilih menyesuaikan diri dengan kondisi tubuhnya saat ini.

2. Detail Cedera BCL

Menjawab pertanyaan netizen terkait apa yang dialami pada lututnya, BCL menjelaskan bahwa dirinya mengalami meniscus tear atau robekan pada meniskus.

Meniskus merupakan bantalan tulang rawan berbentuk seperti huruf C yang berada di antara tulang paha dan tulang kering pada sendi lutut. Bagian ini berfungsi membantu menyerap benturan, mendistribusikan beban, serta menjaga kestabilan lutut saat bergerak.

Robekan meniskus dapat terjadi akibat gerakan memutar lutut secara tiba-tiba, terutama ketika kaki menapak dan tubuh berputar. Cedera ini juga bisa berkaitan dengan proses degenerasi seiring bertambahnya usia.

Gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, lutut terasa kaku, hingga kesulitan menekuk atau meluruskan kaki. Penanganannya bergantung pada tingkat keparahan robekan dan kondisi masing-masing pasien.