Punya Pesona Magis, 5 Tempat Wisata Indonesia Alami Kekeringan saat Kemarau Panjang

JAKARTA - Musim kemarau panjang melanda Indonesia sepanjang 2026. Kemarau ini berdampak pada berbagai destinasi wisata alam di sejumlah wilayah. Mulai dari Danau Kawah Putih di Jawa Barat hingga Sungai Kapuas di Kalimantan Barat.

Berikut lima tempat wisata di Indonesia yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang.

1. Situ Buleud, Purwakarta

Situ Buleud, salah satu ikon wisata Purwakarta, dilaporkan sudah mengalami kekeringan selama kurang lebih satu bulan. Sejumlah bagian dasar danau di Situ Buleud terlihat mengering dengan permukaan tanah yang retak.

Penyusutan debit air di kawasan wisata tersebut semakin terlihat jelas setelah sebagian dasar situ mulai mengering dan retak-retak. Air yang tersisa kini hanya berupa genangan-genangan terpisah di beberapa cekungan, dikelilingi oleh hamparan tanah kering yang meluas.

Menyusutnya air menjadi perhatian karena ketersediaannya berkaitan dengan operasional pertunjukan air mancur yang menjadi daya tarik kawasan tersebut.

2. Danau Kawah Putih, Bandung