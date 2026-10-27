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Viral! Perempuan Hamil 6 Bulan Ini Sukses Taklukkan 10K di JRF 2026, Tuai Sorotan Netizen

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |06:05 WIB
Viral! Perempuan Hamil 6 Bulan Ini Sukses Taklukkan 10K di JRF 2026, Tuai Sorotan Netizen
Ibu hamil berhasil menyelesaikan lomba lari 10K di JRF 2026. (Foto: dok Threads/dinabawden87)
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JAKARTA – Dina Bawden mencuri perhatian setelah berhasil menyelesaikan lomba lari 10 kilometer (10K) di Jakarta Running Festival (JRF) 2026 saat usia kehamilannya memasuki enam bulan. Di tengah perubahan fisik dan tantangan selama kehamilan, ia menunjukkan ketangguhan dengan mencapai garis finis.

Dina bukan orang baru di dunia olahraga. Ia merupakan personal trainer atau pelatih pribadi di sebuah gym, dan atlet HYROX. Pengalamannya dalam bidang kebugaran menjadi bagian dari perjalanan Dina hingga mampu menyelesaikan tantangan lari 10K tersebut.

Finis 10K dalam Waktu 62 Menit

Ibu hamil ikut JRF 2026
Ibu hamil ikut JRF 2026. (Foto: dok Threads/dinabawden87)

Dina mengikuti nomor 10K Jakarta Running Festival 2026 yang berlangsung pada Minggu (25/10/2026). Dalam perlombaan tersebut, ia berhasil menyelesaikan jarak 10 kilometer dengan catatan waktu 1 jam 2 menit 29 detik.

Dalam akun Threads pribadinya, @dinabawden87, ia mengatakan, bahwa dirinya tak bisa lari seperti biasanya, karena tak boleh egois. Ada janin yang perlu ia jaga.

Namun, keberhasilannya menyelesaikan lomba menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Terlebih, ia menjalani tantangan tersebut ketika usia kehamilannya telah memasuki enam bulan.

Tuai Sorotan di Media Sosial

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