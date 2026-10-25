Enzy Storia dan Febby Rastanty Lari Bareng di JRF 2026, Wujudkan Mimpi 7 Tahun

JAKARTA - Enzy Storia membagikan momen bahagia saat mengikuti Jakarta Running Festival (JRF) 2026 Day 2 bersama Febby Rastanty pada Minggu (25/10/2026). Bagi keduanya, ikut lomba lari bersama ternyata bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan mimpi yang sudah mereka simpan sejak tujuh tahun lalu.

Momen tersebut dibagikan Enzy melalui Instagram Story-nya, @enzystoria. Ia mengungkapkan rasa bahagianya karena akhirnya bisa mewujudkan keinginan untuk berlari bersama Febby dalam sebuah ajang race.

“Satu lagi mimpi kita akhirnya kejadian, Ebiiii! Lari bareng ikut race tuh mimpi kita dari 7 tahun lalu loh, dan hari ini akhirnya kesampaian juga!” tulis Enzy dalam unggahannya.

Kebahagiaan Enzy semakin terasa karena sepanjang perjalanan, ia bisa menikmati pengalaman berlari bersama sahabatnya itu. Mereka tidak hanya berfokus menyelesaikan jarak yang ditempuh, tetapi juga menikmati suasana dan keseruan selama mengikuti perlombaan.

Enzy bercerita bahwa berlari bersama Febby membuat perjalanan terasa menyenangkan. Keduanya bisa bernyanyi, tertawa, hingga saling menyapa dengan sesama pelari dan teman-teman yang memberikan semangat di sepanjang rute.