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Pelari Kalcer Wajib Tahu, Ini 4 Hal yang Wajib Dipahami sebelum Ikut Lomba Lari

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |13:05 WIB
Pelari Kalcer Wajib Tahu, Ini 4 Hal yang Wajib Dipahami sebelum Ikut Lomba Lari
Ilustrasi lomba lari. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kejadian viral di Jakarta Running Festival (JRF) 2026 menjadi pengingat bagi para pelari tentang pentingnya mematuhi aturan lomba. Contohnya, para pelari yang menerobos barikade setelah melewati batas waktu yang ditentukan penyelenggara.

Insiden tersebut memicu perbincangan di media sosial mengenai kedisiplinan peserta, keselamatan di lintasan, hingga kesiapan fisik sebelum mengikuti ajang lari.

Dalam kompetisi seperti maraton, peserta tak hanya dituntut mampu menyelesaikan jarak tempuh, tetapi juga harus memahami ketentuan lomba yang berlaku. Aturan tersebut dibuat untuk menjaga keselamatan pelari, petugas, dan pengguna jalan lainnya.

Karena itu, ada sejumlah hal penting yang perlu dipahami sebelum mengikuti ajang lari, terutama bagi pelari pemula yang baru mencoba ikut kompetisi.

1. Pahami Cut-Off Point dan Cut-Off Time

Cut-Off Point (COP) merupakan titik pemeriksaan di sepanjang rute yang memiliki batas waktu tertentu. Sementara itu, Cut-Off Time (COT) adalah batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan lomba atau mencapai titik tertentu sesuai ketentuan penyelenggara.

Jika pelari tidak mencapai checkpoint sebelum batas waktu yang ditentukan, panitia dapat meminta peserta menghentikan perlombaan. Peserta biasanya diarahkan keluar dari lintasan sesuai prosedur yang berlaku.

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