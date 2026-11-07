Usai Terapis Sport Massage, Kini Viral Pelatih Lari Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

KASUS dugaan pelecehan seksual kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan dugaan kasus yang melibatkan terapis sport massage, kini media sosial dihebohkan dengan dugaan seorang pelatih lari yang melakukan pelecehan seksual.

Pelatih lari ini menjadi perbincangan setelah sebuah unggahan di Threads yang beberkan cerita korban. Dia mengunggah foto isi chat korban.

1. Pelatih Lari Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

Dugaan muncul dari unggahan akun Threads @heyoputraa. Dia mengunggah isi chatnya dengan seseorang yang menjadi korban.

Dalam chat itu, orang yang mengaku menjadi korban tersebut bercerita bahwa dirinya mendapat tindakan kekerasan seksual. Korban sendiri berstatus sebagai murid dari pelatih tersebut.

Bahkan, korban disebut mengalami pemaksaan hubungan seksual. Padahal, korban telah berulang kali melakukan perlawanan.

Akun @heyoputraa pun menyampaikan kecaman keras atas dugaan tindakan tersebut. Ia menyoroti adanya ketimpangan relasi antara pelatih dan murid yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, serta keamanan.

“WALLAHI SYAHRUL — lo ga cuma pelecehan tapi lo sampai paksa murid lo sendiri untuk berhubungan badan. Dia udah melawan berkali-kali tapi badannya lo kunci. Lo biadab. Lo predator. Iblis @msyahruldn,” tulis akun @ heyoputraa.