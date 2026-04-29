Viral! Selebgram Cerita Jadi Korban Pelecehan, Netizen Tak Percaya Justru Menghujat

JAKARTA - Selebgram Unadembler baru-baru ini membagikan pengalaman buruknya yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. Pengakuan itu dibagikan di akun Instagram-nya pada Minggu (26/4/2026).

Una mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual di rumahnya sendiri. Namun, bukannya mendapat simpati, cerita tersebut justru menjadi perbincangan hangat di media sosial, salah satunya di Threads.

Dalam unggahan Instagram-nya, Unadembler menceritakan kejadian yang disebutnya terjadi pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 06.00 pagi. Ia mengaku terbangun dan mendapati orang tak dikenal sudah berada di dalam kamar.

Dalam kondisi panik, Una langsung melarikan diri ke luar rumah sambil berteriak meminta pertolongan.

“Hari ini saya mengalami kejadian yang sangat mengguncang, saya terbangun dan mendapati seseorang yang tidak saya kenal berada di dalam kamar saya,” tulisnya.

Ia juga menyebut jika pelaku melakukan tindakan tidak senonoh saat dirinya masih tertidur. Namun, setelah menjadi perbincangan di Threads, netizen justru memberikan komentar sinis.

Netizen Tak Percaya

Bahkan ada pula yang mengaku sebagai warga sekitar dan menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya berbeda dengan yang diceritakan Una.