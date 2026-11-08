Serunya Permainan Tradisional di CFD Jakarta, Cara agar Anak-Anak Jauh dari Gadget

JAKARTA - Anak-anak zaman sekarang semakin akrab dengan gadget dalam keseharian. Di tengah kebiasaan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencoba menghadirkan alternatif lewat permainan tradisional yang mengajak anak kembali aktif bergerak sekaligus mengenal budaya sendiri.

Upaya itu diwujudkan melalui Festival Anak Bermain yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Berbagai permainan tradisional dihadirkan untuk mengajak anak-anak mengurangi waktu bermain gadget dan mencoba aktivitas yang lebih interaktif. Setidaknya ada 18 permainan tradisional yang dikenalkan kepada anak-anak dan masyarakat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, kegiatan ini sengaja digagas untuk menumbuhkan kembali kecintaan anak terhadap kebudayaan Indonesia. Permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal dinilai bisa menjadi salah satu cara mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda.

“Untuk mengembalikan lagi untuk anak-anak kita cinta kepada kebudayaannya sendiri. Salah satunya melalui permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal,” ujar Arifa saat ditemui iNews Media Group, Minggu (8/11/2026) di lokasi.

Cara agar Anak-Anak Lepas dari Gadget

Selain mengenalkan budaya, festival ini juga menjadi upaya menawarkan kegiatan alternatif di tengah sulitnya anak-anak lepas dari penggunaan gadget.