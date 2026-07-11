Sering Mengingau Bisa Jadi Tanda Anak Kecanduan Gadget

JAKARTA – Anak yang sering mengigau, terbangun di malam hari, hingga mengalami gangguan tidur ternyata bisa jadi mengalami penggunaan gadget yang berlebihan. Selain memengaruhi kualitas tidur, paparan layar dalam waktu lama juga berisiko mengganggu kesehatan fisik, mental, hingga tumbuh kembang anak.

Gadget memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan yang tidak terkontrol pada anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.

Karena itu, pembatasan penggunaan gadget, terutama pada anak usia dini, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua.

Sayangnya, karena kesibukan maupun kebiasaan, masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya mengatur durasi penggunaan gawai pada anak. Akibatnya, berbagai dampak negatif akibat kecanduan gadget mulai muncul sejak usia dini.

Mengutip informasi yang dibagikan melalui akun Instagram @drankit.jivishaclinic, berikut beberapa dampak penggunaan gadget secara berlebihan pada anak:

Gangguan pada mata dan penurunan fungsi penglihatan.

Gangguan pola tidur, seperti mengigau dan sering terbangun pada malam hari.

Gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, hingga virtual autism.

Keterlambatan kemampuan berbicara.

Penurunan prestasi belajar akibat sulit berkonsentrasi dan kurang fokus di kelas.

Gaya hidup sedentari yang meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan hipertensi di kemudian hari.

Paparan radiasi dari perangkat elektronik.

Durasi screen time yang disarankan