Riset: Orangtua Masa Kini Andalkan Smartphone saat Cari Kebutuhan Anak

JAKARTA - Smartphone kini bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga "asisten" bagi banyak orang tua dalam mengasuh anak. Sebuah riset terbaru menunjukkan sebagian besar orang tua modern mengandalkan ponsel untuk mencari informasi, berbelanja, hingga memenuhi berbagai kebutuhan buah hati.

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan, sebanyak 43 persen responden mengaku sulit membayangkan proses mengasuh anak tanpa bantuan smartphone. Perangkat digital itu dinilai mempermudah mereka memperoleh informasi, mencari referensi, hingga mendukung aktivitas sehari-hari sebagai orang tua.

Tak hanya itu, para ibu dan ayah juga memanfaatkan smartphone untuk membeli perlengkapan anak. Bahkan, rata-rata mereka membuka ponsel hingga 77 kali dalam sepekan untuk mencari berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan si kecil.

Hasil Riset

Sebanyak 61 persen responden juga menilai smartphone memiliki peran penting dalam membantu mereka menjalankan tugas sebagai orang tua, mulai dari mencari informasi pengasuhan hingga mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan.

Temuan tersebut berasal dari survei yang dilakukan OnePoll bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi Three UK. Penelitian melibatkan 1.000 orang tua di Inggris yang memiliki anak berusia enam tahun ke bawah.