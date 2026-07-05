Concealer Soulyu Beauty Jadi Favorit Aldi Taher, Solusi Atasi Mata Panda

JAKARTA – Artis sekaligus penyanyi Aldi Taher mengungkapkan produk kecantikan favoritnya saat menghadiri JakartaXBeauty 2026 di JICC Senayan, Sabtu (4/7/2026). Aldi mengaku rutin menggunakan concealer dari Soulyu Beauty untuk membantu menyamarkan area bawah mata yang gelap agar tetap tampil segar di tengah padatnya aktivitas.

Selain menghibur pengunjung JakartaXBeauty 2026, Aldi juga berbagi pengalamannya menggunakan produk Soulyu Beauty.

Aldi mengaku menyukai produk concealer dari Soulyu Beauty karena membantu menyamarkan area bawah mata yang gelap. Ia pun berharap merek kecantikan lokal tersebut dapat terus berkembang hingga menembus pasar internasional.

"Alhamdulillah tadi saya habis nyanyi di JakartaXBeauty. Saya berterima kasih karena belum pernah naik ke panggung utama JakartaXBeauty," ujar Aldi Taher saat ditemui usai acara di JICC Senayan, Jakarta.

Aldi mengaku bersyukur mendapat kesempatan tampil di panggung utama dan menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu pencapaian baru dalam perjalanan kariernya.

Saat ditanya mengenai produk Soulyu Beauty favoritnya, Aldi tanpa ragu memilih concealer.