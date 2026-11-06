Viral Perempuan Alami Pelecehan saat Lakukan Sport Massage di GBK, Pelaku Minta Maaf

KASUS dugaan pelecehan seksual dalam layanan sport massage di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang pelari perempuan membagikan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya saat menjalani pemijatan untuk mengatasi keluhan pada bagian kaki dan punggung.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui akun Threads @litaambrsr. Dalam unggahannya, ia menceritakan dugaan tindakan tidak pantas yang dilakukan seorang terapis olahraga ketika memberikan layanan sport massage pada 18 Oktober 2026.

Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah korban mengungkapkan bahwa terapis tersebut sempat beberapa kali meminta maaf, bahkan melalui pesan pribadi setelah sesi pemijatan berakhir.

Kini, setelah kasus tersebut viral, pelaku yang bernama Hamda DF sampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Hal itu dilakukannya lewat unggahan di Threads.

1. Kronologi Dugaan Pelecehan saat Sport Massage di GBK

Dalam unggahan akun Threads @litaambrsr, korban menjelaskan bahwa dirinya membuat janji sport massage karena mengalami keluhan pada bagian kaki dan punggung. Pertemuan dengan terapis berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan GBK, tepatnya area Aquatic.

Namun, korban mulai merasa janggal ketika diminta membuka kaitan bra, terlebih proses pemijatan dilakukan di area terbuka atau outdoor. Menurut pengakuannya, ketika terapis sedang memijat bagian punggung dan pundak, tangannya kemudian berlanjut ke bagian dada hingga meraba sisi payudaranya dari atas ke bawah secara berulang.

Korban mengaku merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Meski demikian, ia sempat mengikuti arahan terapis karena menganggap tindakan itu merupakan bagian dari prosedur perawatan profesional.

Ia juga mempertanyakan alasan bagian dada perlu dipijat. Padahal, keluhan awal yang disampaikan adalah pada area punggung dan kaki.

Korban menyebut terapis sempat meminta maaf ketika menyadari dirinya terkejut. Namun, pemijatan tetap dilanjutkan hingga sesi berakhir.

2. Terapis Sempat Minta Maaf dan Akui Tindakannya Kelewatan

Setelah sesi sport massage selesai, korban mengaku kembali mendapatkan permintaan maaf dari terapis tersebut. Tidak lama kemudian, terapis itu disebut mengirimkan pesan pribadi melalui WhatsApp untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya.

Korban mengaku sempat merasa curiga karena permintaan maaf tersebut beberapa kali disertai ungkapan yang dianggap kurang pantas. Dalam percakapan yang dibagikan melalui Threads, korban menyebut terapis tersebut akhirnya mengakui bahwa dirinya terbawa suasana dan tidak seharusnya menyentuh bagian tubuh tersebut.

Pengakuan tersebut membuat korban semakin bingung dan mengalami perasaan campur aduk. Ia kemudian mengambil tangkapan layar percakapan sebagai bukti, membalas pesan tersebut, serta memblokir kontak WhatsApp dan akun Instagram terapis karena merasa ketakutan.

Korban juga mengungkapkan bahwa terapis tersebut sempat menghapus percakapan setelah dirinya menyebut bahwa salah satu brand yang bekerja sama dengannya merupakan klien korban.