Deodoran vs Antiperspiran: Mana Lebih Baik untuk Atasi Bau Badan dan Keringat?

DEODORAN dan antiperspiran merupakan dua produk perawatan tubuh yang sering digunakan untuk mengatasi masalah bau badan. Keduanya sama-sama diaplikasikan pada area ketiak, tetapi memiliki cara kerja dan manfaat yang berbeda.

Deodoran berfungsi membantu mengurangi bau badan dengan menciptakan kondisi kulit yang kurang disukai bakteri penyebab bau. Sementara itu, antiperspiran bekerja dengan mengurangi produksi keringat yang keluar ke permukaan kulit.

Sebagian orang lebih memilih deodoran karena khawatir terhadap kandungan aluminium dalam antiperspiran. Salah satu kekhawatiran yang sering beredar adalah dugaan hubungan antara penggunaan antiperspiran dan risiko kanker payudara.

Namun, hingga saat ini, penelitian belum menemukan bukti kuat bahwa penggunaan antiperspiran menyebabkan kanker payudara. Lantas, apa perbedaan deodoran dan antiperspiran, serta mana yang lebih tepat digunakan?

1. Deodoran

Dilansir dari Health Line, deodoran merupakan produk perawatan tubuh yang dirancang untuk mengatasi bau badan, terutama pada area ketiak. Produk ini umumnya tidak menghentikan produksi keringat, melainkan membantu mengendalikan bau yang muncul akibat aktivitas bakteri pada kulit.

Sebagian besar deodoran menggunakan alkohol sebagai salah satu bahan formulanya. Kandungan tersebut dapat membantu menciptakan kondisi kulit yang lebih asam sehingga kurang mendukung pertumbuhan bakteri penyebab bau badan.

Selain itu, deodoran biasanya mengandung pewangi untuk memberikan aroma segar dan membantu menyamarkan bau tidak sedap. Dengan demikian, deodoran lebih cocok bagi orang yang tidak terlalu bermasalah dengan keringat, tetapi ingin menjaga tubuh tetap segar dan bebas bau badan.

2. Antiperspiran

Berbeda dengan deodoran, antiperspiran dirancang untuk mengurangi jumlah keringat yang keluar ke permukaan kulit. Bahan aktif yang umum digunakan dalam produk antiperspiran adalah senyawa berbasis aluminium.

Kandungan ini bekerja dengan membentuk sumbatan sementara pada saluran kelenjar keringat sehingga jumlah keringat yang mencapai permukaan kulit berkurang. Penggunaan antiperspiran dapat membantu mengatasi ketiak yang mudah basah, terutama ketika beraktivitas, berolahraga, atau berada di lingkungan bersuhu panas.

Jika antiperspiran yang dijual bebas atau over-the-counter (OTC) tidak cukup efektif mengendalikan keringat berlebih. Biasanya, dokter dapat merekomendasikan antiperspiran dengan resep.