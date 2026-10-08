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Viral, Lomba Tidur di Jepang Berhadiah Rp225 Juta dengan Durasi 90 Menit

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |14:05 WIB
Viral, Lomba Tidur di Jepang Berhadiah Rp225 Juta dengan Durasi 90 Menit
Lomba tidur di Jepang. (Foto: Viory)
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BAYANGKAN dibayar ratusan juta rupiah hanya untuk tidur. Hal yang terdengar seperti mimpi itu benar-benar terjadi di Jepang. Sebuah kompetisi tidur unik digelar di Tokyo dengan hadiah utama mencapai 2,22 juta yen atau sekitar Rp255 juta.

Kompetisi yang diberi nama Matt Race tersebut digelar pada 5 Oktober 2026. Para peserta tidak dituntut berlari, menjawab pertanyaan, atau menunjukkan kemampuan fisik. Mereka justru harus melakukan hal yang biasanya dilakukan setiap malam, yakni tidur.

Namun, tidur untuk mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada tantangan yang menanti para peserta.

Lomba tidur di Jepang

1. Lomba Tidur Selama 90 Menit

Dilansir dari News On Japan, dalam kompetisi Matt Race, peserta diberikan waktu 90 menit untuk tidur. Setelah lampu diredupkan, para peserta mulai berlomba untuk mendapatkan kualitas tidur terbaik.

Tidur mereka dipantau menggunakan perangkat yang dikenakan di kepala untuk membaca gelombang otak. Penilaian kemudian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yakni kedalaman dan kualitas tidur, seberapa cepat peserta tertidur, serta kestabilan tidur selama kompetisi.

Ketiga pengukuran tersebut digabungkan menjadi sebuah skor tidur khusus. Peserta dengan total skor tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.

Dengan kata lain, bukan sekadar siapa yang paling cepat memejamkan mata. Peserta juga harus mampu mencapai tidur yang cukup dalam dan mempertahankannya secara stabil.

2. Hadiahnya Bikin Melongo

Pemenang utama mendapatkan hadiah sebesar 2,22 juta yen. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya sekitar Rp255 juta.

Sementara itu, peserta yang berada di posisi kedua berhak mendapatkan hadiah 220.000 yen. Angka 2,22 juta yen bukan dipilih secara kebetulan. Angka tersebut terinspirasi dari tulisan “Zzz”, yang lazim digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang tidur. Huruf “Z” juga secara visual dikaitkan dengan angka dua.

 

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Topik Artikel :
Jepang Lomba Tidur Tidur Viral
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