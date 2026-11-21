Lagi Tren Gua Sha, Teknik Pijat Wajah yang Punya Banyak Manfaat

TREN gua sha sedang merebak di media sosial karena benda pipih ini diklaim mampu memberikan efek V-line sementara pada wajah. Tak cuma untuk kecantikan, teknik ini juga telah lama digunakan untuk meredakan ketegangan otot dan nyeri tubuh.

Yuk, kenali gua sha secara lengkap dengan membaca penjelasan di bawah ini!

1. Apa Itu Gua Sha?

Dilansir dari laman WebMD, gua sha merupakan teknik pengobatan tradisional Asia Timur yang dilakukan dengan menggosok permukaan kulit menggunakan alat khusus bertepi halus. Metode ini dipercaya bisa melancarkan aliran darah dan mengurangi peradangan.

Gua sha massage merupakan teknik pijat menggunakan alat khusus yang digosokkan ke permukaan kulit dengan gerakan panjang dan satu arah. Sebelum perawatan dimulai, terapis biasanya mengoleskan minyak pada kulit agar alat gua sha dapat bergerak lebih mudah.

Teknik ini dapat dilakukan pada beberapa bagian tubuh, seperti punggung, leher, bokong, lengan, dan kaki. Sementara itu, gua sha pada wajah dilakukan dengan tekanan yang jauh lebih lembut karena kulit wajah lebih sensitif.

2. Manfaat Gua Sha bagi Kesehatan

Gua sha dipercaya dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf melalui stimulasi pada permukaan kulit. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa teknik ini berpotensi memicu pelepasan zat kimia dalam tubuh yang berperan melancarkan aliran darah, mengurangi rasa sakit, serta mempercepat pemulihan jaringan.

Berikut beberapa manfaat gua sha yang telah diteliti. Pertama, meredakan nyeri dan ketegangan otot. Manfaat lainnya adalah mengurangi pembengkakan, mengurangi kecemasan, meredakan tekanan pada sinus, dan membantu mengatasi kelelahan.