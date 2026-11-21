Ternyata Perubahan Cuaca Bisa Pengaruhi Suasana Hati dan Energi, Ini Penjelasan Ilmiahnya

CUACA ternyata tidak hanya memengaruhi aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak pada suasana hati, tingkat energi, hingga kemampuan seseorang dalam berpikir. Perubahan suhu, kelembapan, tekanan udara, dan intensitas sinar matahari diketahui memiliki kaitan dengan kondisi emosional dan kesehatan mental.

Tidak heran jika seseorang terkadang merasa lebih bersemangat ketika cuaca cerah. Namun, justru mudah lelah atau mengalami perubahan suasana hati saat hujan dan mendung.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan istilah weather blues, yaitu kondisi ketika cuaca tertentu memengaruhi perasaan seseorang. Meski pengaruhnya berbeda pada setiap individu, hubungan antara cuaca dan kondisi psikologis menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan.

Selain faktor cuaca sehari-hari, perubahan iklim dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem juga menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak lebih luas terhadap kesehatan mental.

1. Bagaimana Cuaca Memengaruhi Suasana Hati?

Dilansir dari Health Line, kondisi cuaca dapat memengaruhi suasana hati melalui beberapa faktor. Salah satunya suhu udara.

Suhu yang terlalu dingin maupun terlalu panas cenderung berkaitan dengan suasana hati yang kurang baik. Sebaliknya, suhu sedang, sekitar 10-21 derajat Celsius, sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif.

Kelembapan udara yang tinggi, hujan, dan kabut juga dapat membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Sementara itu, cuaca cerah dengan tekanan udara tinggi dan paparan sinar matahari yang cukup dapat membantu meningkatkan suasana hati.

Meski demikian, respons setiap orang tidak selalu sama. Ada orang yang menyukai cuaca panas dan cerah, tetapi ada pula yang justru merasa lebih nyaman ketika hujan atau udara dingin. Preferensi pribadi, lingkungan tempat tinggal, dan kebiasaan sehari-hari turut memengaruhi bagaimana seseorang merespons perubahan cuaca.

2. Cuaca Juga Memengaruhi Tingkat Energi

Pernah merasa lebih mudah mengantuk saat cuaca mendung atau hujan? Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan paparan cahaya matahari. Cahaya memiliki peran penting dalam mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang membantu mengatur siklus tidur dan bangun.

Paparan cahaya pada siang hari memberikan sinyal kepada otak untuk tetap terjaga. Sebaliknya, kondisi gelap membantu tubuh mempersiapkan diri untuk beristirahat.

Ketika hari lebih pendek atau langit terus-menerus mendung, paparan cahaya yang diterima tubuh dapat berkurang. Akibatnya, sebagian orang merasa lebih lesu, mengantuk, dan kurang berenergi.

Sementara itu, suhu hangat dapat meningkatkan energi dan suasana hati. Namun, efek ini tidak berlangsung tanpa batas. Ketika suhu terlalu tinggi, tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal sehingga seseorang bisa lebih cepat lelah.

3. Perubahan Cuaca Bisa Meningkatkan Stres

Selain suasana hati dan energi, perubahan cuaca juga berpotensi memengaruhi tingkat stres. Penurunan tekanan udara menjelang badai diduga berkaitan dengan respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Penelitian pada hewan pada 2019 menemukan bahwa penurunan tekanan atmosfer dapat mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan keseimbangan dan persepsi.

Meski temuan tersebut belum dapat langsung disamakan dengan respons manusia, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kemungkinan hubungan antara perubahan tekanan udara dan sistem stres tubuh.

Suhu yang tinggi juga dapat meningkatkan rasa tidak nyaman, mudah tersinggung, hingga kecemasan. Kondisi tersebut bisa semakin terasa ketika seseorang harus beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas, terutama jika disertai kelembapan tinggi.