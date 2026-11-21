Lulus S2, Prilly Latuconsina Singgung Ketimpangan Pendidikan Anak di NTT saat Pidato Wisuda

PRILLY Latuconsina resmi menyelesaikan pendidikannya di jenjang S2. Dia kini menyandang gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

Momen kelulusannya bukan hanya menjadi perayaan pencapaian akademik. Dalam pidato wisuda, Prilly justru mengangkat persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia, terutama kondisi anak-anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

1. Pidato Menyentuh Prilly Latuconsina

Prilly dipercaya menjadi valedictorian speaker atau perwakilan lulusan untuk menyampaikan pidato dalam prosesi wisuda yang digelar pada Kamis 19 November 2026. Di hadapan para wisudawan, ia mengingatkan bahwa meski semua orang mengenakan toga yang sama, perjalanan untuk mencapai pendidikan tinggi tidak selalu setara.

“Kita mengenakan topi toga yang sama, jubah yang sama, senyum lebar yang sama di wajah kita, tetapi kita tidak menempuh jalan yang sama untuk sampai ke sini,” ujar Prilly dalam pidatonya.

Salah satu hal yang disoroti Prilly adalah pengalamannya saat mengajar di SD Inpres Soe Un, Desa Kuatae, NTT, pada 2024. Saat berkunjung ke sekolah tersebut, ia melihat langsung keterbatasan fasilitas pendidikan.

Kondisi bangunan sekolah memprihatinkan, dengan dinding yang rusak dan atap yang belum diperbaiki. Di tengah keterbatasan itu, Prilly justru menemukan murid-murid yang memiliki semangat belajar dan mimpi besar.

Beberapa anak bahkan tidak mempunyai sepatu dan harus menempuh perjalanan jauh melalui jalan yang berbahaya untuk bisa bersekolah. Ada satu murid laki-laki yang secara khusus membekas dalam ingatannya.

Anak itu duduk di barisan depan dengan mengenakan kaus kebesaran karena tidak mampu membeli seragam dan sepatu sekolah. Prilly memperhatikan bagaimana anak tersebut terus menatapnya selama kegiatan belajar berlangsung. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa murid itu ternyata belum bisa membaca.

“Sepanjang waktu saya berbicara, matanya tidak pernah berpaling dari saya dan kertas yang saya bawa. Namun, saya mengetahui bahwa ia belum bisa membaca, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk sepersekian detik pun untuk hadir dan menjadi murid yang bersemangat,” kenangnya.