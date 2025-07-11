Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards

PRILLY Latuconsina berhasil meraih gold award sebagai Praktisi Muda ASEAN dalam ajang bergengsi ASEAN PR Excellence Awards 2025. Prestasi ini menambah panjang daftar pencapaiannya, kali ini dalam ranah public relations.

Prilly menceritakan bagaimana perjalanannya di dunia PR tidak selalu mulus. Semua berawal dari melontarkan ide dengan rasa gugup, hingga menyadari bahwa menangani krisis komunikasi kadang berarti harus lebih dulu menenangkan diri sendiri. Ia menyebut bahwa pencapaian ini terwujud berkat semangat, ketekunan, dan tentu saja, “banyak kafein”.

Prilly juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para mentor yang telah membimbingnya, khususnya Ibu Prita Kemal Gani, Founder dan CEO LSPR, yang menjadi inspirasinya di dunia PR. Ia juga menyebut dua dosen yang sangat berpengaruh dalam karier profesionalnya, yakni Pak Mamby Aruan dan Bu Sylvia Roennfeld.

Tak lupa, Prilly turut menyampaikan apresiasi untuk para klien dan rekan-rekannya yang telah memberikan kepercayaan penuh selama ini, bahkan dalam masa-masa sulit seperti saat ia menghadapi krisis eksistensial.

“And to my amazing clients and friends, thank you for your trust (even during those five-press-release-one-existential-crisis days,” tulisnya dalam Instagramnya, Jumat (11/7/2025).

Di tengah jadwalnya yang padat sebagai publik figur, ia tetap meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan praktis kepada para mahasiswa, terutama di bidang komunikasi dan public relations bidang yang telah membawanya meraih pengakuan di level ASEAN.