Prilly Latuconsina Dapat 30 Ribu Tawaran Pekerjaan Usai Open to Work

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:30 WIB
Prilly Latuconsina Dapat 30 Ribu Tawaran Pekerjaan Usai Open to Work
Prilly Latuconsina Dapat 30 Ribu Tawaran Pekerjaan Usai Open to Work (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina masih menjadi perbincangan warganet usai mengunggah status open to work di aplikasi LinkedIn. Tak disangka, Prilly langsung dibanjiri tawaran pekerjaan hingga menerima lebih dari 30 ribu permintaan koneksi di platform tersebut.

Momen tersebut diungkap kekasih Omara Esteghlal itu melalui akun Instagram pribadinya, @prillylatuconsina96. Ia mengaku terkejut melihat banyaknya perusahaan yang tertarik memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepadanya.

“Aku mau ucapin terima kasih untuk 30 ribu connection request di LinkedIn aku. Terima kasih kalian para perusahaan, teman-teman organisasi, dan brand yang sudah reach out,” ungkap Prilly, dikutip Jumat (29/1/2026).

Prilly mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya karena dipercaya oleh banyak perusahaan untuk bergabung dan memulai pengalaman baru. Bintang film Danur itu bahkan mengaku gugup saat membaca satu per satu tawaran pekerjaan yang masuk.

“Deg-degan banget, dari kemarin aku bacain satu-satu,” tambahnya.

Di tengah membludaknya tawaran tersebut, Prilly mengatakan dirinya mulai memilah dan mempertimbangkan setiap kesempatan yang datang. Ia bahkan mengaku tertarik menjadi reporter di salah satu perusahaan media dan merasa tertantang untuk mencoba pengalaman baru.

“Aku menerima salah satu tawaran dari media untuk menjadi reporter dan nyobain naik KRL di rush hour supaya ngerasain gimana rasanya jadi anak kantoran,” ujar Prilly.

