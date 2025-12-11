Potret Prilly Latuconsina Pamer Gaya Rambut Bondol, Omara Esteghlal: Sexy!

JAKARTA - Aktris cantik Prilly Latuconsina kembali membuat warganet terpukau setelah memamerkan gaya rambut terbarunya. Bintang film Ku Kira Kau Rumah itu memutuskan tampil dengan rambut pendek yang terlihat lebih fresh dan membuatnya tampak awet muda.

Sementara itu, sang kekasih, Omara Esteghlal, tak ketinggalan menunjukkan momen bucin ketika melihat penampilan baru Prilly. Omara terlihat sangat terpana hingga meluapkan kekagumannya di media sosial.

“Goodness gracious, how sexy!!! For heaven's sake, kenapa aku ngga bisa ketemu langsung. OH MY!!!!!!” tulis Omara di Instagram-nya.

Dalam unggahannya, bintang film Pengepungan di Bukit Duri itu membagikan potret Prilly yang tampil berbeda dengan rambut bondolnya. Tampak Prilly menunjukkan gaya rambut barunya kepada Omara lewat panggilan video.

Segala bentuk pujian pun mengalir dari Omara untuk sang kekasih yang semakin fresh dengan tampilan barunya.

“Tidak bisa berkata-kata banyak (terpukau),” tulis Omara.