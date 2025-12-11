Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Prilly Latuconsina Pamer Gaya Rambut Bondol, Omara Esteghlal: Sexy!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:21 WIB
Potret Prilly Latuconsina Pamer Gaya Rambut Bondol, Omara Esteghlal: Sexy!
Potret Prilly Latuconsina Pamer Gaya Rambut Bondol, Omara Esteghlal: Sexy! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris cantik Prilly Latuconsina kembali membuat warganet terpukau setelah memamerkan gaya rambut terbarunya. Bintang film Ku Kira Kau Rumah itu memutuskan tampil dengan rambut pendek yang terlihat lebih fresh dan membuatnya tampak awet muda.

Sementara itu, sang kekasih, Omara Esteghlal, tak ketinggalan menunjukkan momen bucin ketika melihat penampilan baru Prilly. Omara terlihat sangat terpana hingga meluapkan kekagumannya di media sosial.

“Goodness gracious, how sexy!!! For heaven's sake, kenapa aku ngga bisa ketemu langsung. OH MY!!!!!!” tulis Omara di Instagram-nya.

Prilly

Dalam unggahannya, bintang film Pengepungan di Bukit Duri itu membagikan potret Prilly yang tampil berbeda dengan rambut bondolnya. Tampak Prilly menunjukkan gaya rambut barunya kepada Omara lewat panggilan video.

Segala bentuk pujian pun mengalir dari Omara untuk sang kekasih yang semakin fresh dengan tampilan barunya.

“Tidak bisa berkata-kata banyak (terpukau),” tulis Omara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/611/3154632/prilly_latuconsina-j5CV_large.jpg
Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144520/tips_mengecilkan_perut_ala_prilly_latuconsina_gak_bisa_instan_ya-QGqh_large.jpg
Tips Mengecilkan Perut ala Prilly Latuconsina: Gak Bisa Instan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118551/prilly_latuconsina_sibuk_syuting_selama_ramadhan_tak_ada_bukber_bareng_pacar-irZa_large.jpg
Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087492/pendidikan_prilly_latuconsina_artis_yang_dihujat_usai_ungkapan_soal_wanita_independen-bSnc_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Dihujat usai Ungkapan soal Wanita Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086495/potret_prilly_latuconsina_tampil_cantik_dengan_perut_rata-DCtf_large.jpg
3 Potret Prilly Latuconsina di Pemotretan Terbaru, Tampil Cantik dengan Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/612/3074921/prilly_latuconsina-0XRj_large.jpg
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement